NOS

NOS Voetbal • vandaag, 06:55 Guten Morgen EURO 2024: Franse vraagtekens en houdt Oekraïne de droom levend?

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

We trappen de week af in München, waar Roemenië en Oekraïne om 15.00 uur de grasmat zullen betreden. Dit EK is een symbool van hoop voor het door oorlog geteisterde Oekraïne.

"Als je vóór de oorlog op het veld vocht, dacht je alleen maar aan het eindresultaat. Maar ik denk dat we nu allemaal ook bezig zijn met het tonen van het ware karakter van ons land aan Europa", aldus bondscoach Sergiy Rebrov tegen CNN Sport.

4:18 Oekraïense voetballers willen het volk hoop geven op EK

Die kans op resultaat is er vanmiddag zeker, want tegenstander Roemenië heeft nog nooit een openingswedstrijd op een EK gewonnen.

Onze zuiderburen krijgen Slowakije voor de kiezen. Op papier zou dat te doen moeten zijn voor de Rode Duivels, die na de uitschakeling in de groepsfase op het WK 2022 van tactiek veranderden.

Bondscoach Domenico Tedesco verjongde de selectie, ging over naar het 4-3-3-systeem en won tot nu toe elke wedstrijd. Ook Duitsland kregen de Belgen in de kwalificatie met 3-2 op de knieën.

Drie wedstrijden, twee tegenstanders
Roemenië-Oekraïne (15.00 uur), België-Slowakije (18.00 uur) en Oostenrijk-Frankrijk (21.00 uur) staan op het dagmenu van het EK in Duitsland.

Spelers om op te letten zijn de 21-jarige PSV'er Johan Bakayoko en natuurlijk Romelu Lukaku. Hij blijft doen waar hij goed in is: doelpunten maken voor België. Zijn internationale teller staat op 85; alleen Cristiano Ronaldo maakte er meer.

Akkefietje Courtois en bondscoach

Grote afwezige bij de Belgen is doelman Thibaut Courtois. Hij kreeg het aan de stok met Tedesco en ontbreekt daardoor op het EK. In de tussentijd sleepte hij met Real Madrid wel de landstitel en de Champions League binnen.

Voor wie blind is of slechtziend is, je kan de wedstrijden van Oranje én België volgen met audiodescriptie (NPO 1 extra kanaal 81).

NOS/AFP

De klapper van de avond is het duel van titelfavoriet Frankrijk met Oostenrijk om 21.00 uur. Beide landen zitten met Oranje in de groep dus als alle 17 miljoen bondscoaches van Nederland even goed willen opletten wat hun zwakke plekken zijn?

Welk Frankrijk zien we?

De grote vraag aan Franse zijde: wat voor ploeg gaan we zien? De Haantjes maakten weinig indruk tijdens de oefencampagne, met een stroeve 3-0 zege op Luxemburg en een 0-0 tegen Canada. Maar als het met spelers als Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann eenmaal gaat lopen...

Oostenrijk is al zeven wedstrijden op rij ongeslagen, maar van de tien ontmoetingen met Frankrijk werd er maar eentje gewonnen. Tel daar bovenop dat aanvoerder David Alaba vanwege een zware blessure niet kan meespelen en je weet: dit gaat een taaie wedstrijd worden.