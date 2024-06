Oekraïne revancheert zich met knappe comeback tegen Slowakije, liesblessure Hancko 

Oekraïne heeft zich gerevancheerd na de ontluisterende nederlaag tegen Roemenië in het eerste EK-duel (3-0). De ploeg van bondscoach Serhij Rebrov versloeg vrijdagmiddag Slowakije in een regenachtig en grijs Düsseldorf met 2-1.

Het was invaller Roman Jaremtsjoek die Oekraïne terugbracht na een achterstand. Daardoor houdt het land nog zicht op de achtste finales. Morgen komen groepsgenoten België en Roemenië tegen elkaar in actie.

Maar de opvallendste afwezige was Andrij Loenin. De doelman van Real Madrid keepte dit seizoen nog de halve finale van de Champions League, maar ging in de eerste wedstrijd van het EK twee keer opzichtig in de fout.

Gedeeld topscorer

Maar in de tweede helft scoorde Oekraïne wel. Linksback Oleksandr Zintsjenko zette laag voor en Mykola Sjaparenko plaatste de bal fijn in de linkerhoek. Een hard gelag voor de Slowaken: even later viel sterkhouder en Feyenoorder Dávid Hancko uit met een liesblessure.