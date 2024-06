ANP Declan Rice

NOS Voetbal • vandaag, 11:29 Zorgen in Engeland om levenloos en lauw voetbal: 'Hier valt zoveel meer uit te halen'

In Engeland worden de messen geslepen na het 1-1 gelijkspel tegen Denemarken, gisteren op het EK in Duitsland. Levenloos. Lauw. Het zijn zomaar wat omschrijvingen die voormalig aanvoerder Gary Lineker gaf aan het spel van het nationale elftal.

Ja, Engeland blijft met vier punten koploper in de groep. Maar de ploeg overtuigde ook al niet echt in het eerste duel met Servië, een zuinige 1-0 overwinning. En dus is er reden tot zorg in het land. De verwachtingen zijn immers hoog na de finaleplaats in 2021.

Oud-Liverpool-verdediger Jamie Carragher stelde zichzelf al de vraag: "Mijn grootste zorg? Engeland ziet er vermoeid uit. Ze komen niet dicht bij de bal. Het duidelijkste teken van vermoeidheid is diep wegzakken. Declan Rice moet zoveel ruimte bestrijken. Niemand kan mij vertellen dat dit een strategie is."

Met name bondscoach Gareth Southgate moet het ontgelden. "De huidige balans in het team zorgt ervoor dat spelers hun niveau niet kunnen halen, zoals ze dat wel bij hun clubs kunnen doen", aldus oud-verdediger Rio Ferdinand. "Phil Foden staat uit positie, Jude Bellingham kan beter meer centraal spelen. Daar maak ik me grote zorgen om."

"Hier valt zoveel meer uit te halen", zegt ook Alan Shearer. De oud-spits en analist richt zijn pijlen op Harry Kane, die in niets leek op de spits die dit seizoen bij Bayern München 44 goals maakte in 45 wedstrijden.

"Toen ik ouder werd, had ik snelheid om me heen nodig", aldus Shearer. "Ik kon nog steeds scoren, maar ik kon die loopacties niet maken. Daar heeft Kane nu mee te maken. Ik zou daarom met Anthony Gordon spelen, want Foden komt momenteel op dezelfde plekken in het veld als Kane."

Geen enkele snelheid

Shearer: "Ik zag spelers op hun rug liggen na het laatste fluitsignaal. Dat kan gewoon niet, want ze legden totaal geen energie in deze wedstrijd. Er zat geen enkele snelheid in deze wedstrijd. Pas in het laatste kwartier zag ik enkele loopacties achter de defensie van Denemarken."

Oud-international Gary Lineker sluit zich bij Ferdinand en Shearer aan: "Je hebt twee taken als spits: scoren en ruimtes creëren. Hij heeft een manager nodig die meer van hem vraagt."

Aanvoerder Harry Kane zei na afloop zelf: "We haalden ons niveau niet als het gaat om het behouden van balbezit en het voetballen onder druk. We hebben moeite met en zonder bal. Daar moeten we goed naar kijken."

En bondscoach Southgate? Die nam de schuld op zich en gaf toe dat zijn ploeg "niet functioneerde" en "niet aan de verwachtingen voldeed".

"Dat is mijn verantwoordelijkheid. Het is aan mij om betere oplossingen te vinden dan we in deze twee wedstrijden hebben gedaan. Er is nog veel werk te verrichten. We moeten blijven samenwerken, maar ik begrijp het als mensen teleurgesteld zijn over onze prestaties. We kunnen en moeten beter dan dit.