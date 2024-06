EPA Kevin de Bruyne (links) heeft België naar 2-0 geschoten

NOS Voetbal • vandaag, 22:56 België herstelt de orde in groep E met verdiende zege op Roemenië

België heeft de spanning in groep E van het EK helemaal teruggebracht en vooral ook zichzelf een goede dienst bewezen. De 'Rode Duivels', die het toernooi waren begonnen met een 1-0 nederlaag tegen Slowakije, wonnen in Keulen met 2-0 van Roemenië.

Daardoor hebben alle ploegen - vrijdag al klopte Oekraïne de Slowaken met 2-1 - na twee wedstrijden drie punten.

NOS

De onverwachte zeperd van afgelopen maandag - de eerste nederlaag in de vijftien wedstrijden onder bondscoach Domenico Tedesco - was hard aangekomen in het Belgische kamp. Maar tot een crisisstemming leidde het niet. Daarvoor was het zelfvertrouwen net even te groot.

Bovendien was er zeker niet slecht gespeeld en ook nog twee keer gescoord, zij het dat spits Romelu Lukaku, die ook enkele mooie kansen miste, de pech had dat zijn treffers reglementair net niet door de beugel konden.

Pro Shots Jan Vertonghen

Tedesco had niettemin zijn basiselftal op vier plekken gewijzigd. Jan Vertonghen, Arthur Theate, Dodi Lukebakio en Youri Tielemans waren in de ploeg gekomen, wat de eerste meteen in de recordboeken bracht: met zijn 37 jaar en 59 dagen werd de voormalige Ajacied de oudste Belg ooit op een EK.

73 seconden

Van meer belang bleek echter de entree van Tielemans, die al na 73 seconden de score opende. Lukaku legde terug op de middenvelder van Aston Villa, die even daarvoor de bal had veroverd en uiteindelijk met een droge schuiver van buiten de zestien doelman Florin Nita het nakijken gaf: 1-0.

Tielemans opent tegen Roemenië binnen twee minuten de score namens België

De 1,97 meter lange Koen Casteels moest kort daarop een kopbal van de Roemeen Radu Dragusin over de lat tikken, maar daarna was het toch weer België wat de klok sloeg.

Lukaku draaide zich knap vrij maar had net even te veel tijd nodig voor de afronding, terwijl Vertonghen in kansrijke positie hoog over knalde. Nita pareerde schoten van de energieke buitenspelers Dodi Lukebakio en Jérémy Doku. Maar tot meer doelpunten leidde het eenrichtingsverkeer in de eerste helft niet.

Roemenië zet aan

Roemenië besefte dat er werk aan de winkel was en schoot na rust uit de startblokken met binnen de minuut een uithaal van Dennis Man. Valentin Mihaila profiteerde bijna van een misser van Amadou Onana rond de middenlijn, maar miste op weg naar Casteels de snelheid om oog in oog met de doelman te komen.

Reuters Koen Casteels redt op een schot van Dennis Man

België pakte de regie weer terug en stapelde ook weer kans op kans. Aanvoerder Kevin De Bruyne was er telkens bij betrokken, met eigen schoten, met een te scherpe pass op Doku en met een vrije trap die Lukaku met te weinig kracht verlengde.

Weer goal Lukaku afgekeurd

En met een dieptepass waaruit Lukaku dan eindelijk de bevrijdende 2-0 binnenschoot. Maar nee, het zit de topscorer aller tijden van de nationale ploeg (85 doelpunten) niet mee dit EK. Opnieuw ging er een streep door zijn treffer: hij stond met het puntje van zijn schoen buitenspel.

Vandaar ook het uit frustratie geboren venijn in zijn uithaal even later. Maar Nita stond paraat. Net als Casteels toen na opnieuw een fout van Onana de Roemeen Dennis Man plots voor hem opdook.

Tien minuten voor tijd kreeg België dan toch wat het verdiende: een tweede treffer. Een uittrap van Casteels schoot door de Roemeense defensie, waarna de alerte De Bruyne op Nita af kon gaan en de 2-0 liet aantekenen.

0:54 De Bruyne schiet België naar 2-0, assist van doelman Casteels

Invaller Leandro Trossard verzuimde het duel helemaal op slot te gooien door na een counter niet zelf af te ronden, maar een onnauwkeurige pass op Lukaku te geven.

Dat bood de Roemenen nog hoop en zelfs bijna meer dan dat na goed doorzetten van invaller Denis Alibec, wiens inzet door Timothy Castagne net van de lijn kon worden gehaald.