Pro Shots Florin Nita

NOS Voetbal • vandaag, 14:36 Roemeen Nita werkte als kind in een fabriek en is nu de beste penaltykiller op het EK

"Er waren zo veel moeilijke tijden in mijn jeugd, dat ik niet eens kon kiezen welke de ergste waren. Toen ik helemaal alleen achterbleef, zonder ouders, zonder grootouders, zonder iemand, begreep ik dat ik zou moeten vechten."

Aan het woord is Florin Nita, dinsdag de keeper van Oranje-opponent Roemenië op het EK, in het Roemeense medium Gazeta Sporturilor. Hij is een klassieke laatbloeier, die nooit gold als een groot talent maar na zijn 30ste verjaardag een hoog niveau wist te halen,

Nita is inmiddels zelfs de beste penaltykiller van alle keepers op het Europees kampioenschap in Duitsland.

Werken in de fabriek

Dinsdag staat Nita, één dag voor zijn 37ste verjaardag, tegenover het Nederlands elftal. Lang leek het er niet op dat hij zou uitgroeien tot eerste doelman van de Roemeense ploeg. Zeker niet tijdens zijn zware jeugd.

Op vijfjarige leeftijd verloor Nita zijn vader, niet veel later overleed zijn moeder. Omdat hij ook geen grootouders meer had, werd hij als kind opgevangen door zijn buurvrouw.

"Mevrouw Pansela heeft mij veel geholpen. Op een dag nam ze me bij de hand en vertelde me dat als ik weigerde te werken in het leven, ik niet zou kunnen overleven", vertelde Nita. Ze nam hem mee naar haar werk in een fabriek, waar Nita cozonaci, een traditionele Roemeense cake, moest inpakken.

"Ik heb nooit geweigerd om te werken en het is geen schande om dat in een fabriek te doen om iets op het bord te hebben", zei Nita in hetzelfde interview.

1:59 Roemenië-doelman Nita is de beste penaltykiller op het EK: 'God is bij me'

Lang speelde de loopbaan van Nita zich op een bescheiden niveau in het Roemeense profvoetbal af. Hij was jarenlang de vaste doelman van Concordia Chiajna in het dorp waar hij was opgegroeid, voordat hij werd opgepikt door topclub FCSB, het voormalige Steaua Boekarest.

Pas na zijn transfer in 2017 naar het Tsjechische Sparta Praag maakte Nita zijn debuut in het nationale elftal, maar daarin was hij nooit onomstreden. Een week voor het EK in Duitsland was zelfs nog niet duidelijk wie eerste doelman van de Roemenen zou zijn.

"Tot het allerlaatste moment wist ik niet dat ik zou spelen", zei Nita eerder op een persconferentie. "Het mysterie hield ons allemaal bezig. Maar de andere keepers en ik zijn goede vrienden, we steunen elkaar altijd."

Penaltykiller

Inmiddels is Nita onomstreden als eerste keeper van Roemenië, na zijn goede prestaties in groepsfase. Hij verrichtte op dit EK al dertien reddingen. Alleen de Georgische doelman Giorgi Mamardashvili heeft er met 21 meer op zijn naam staan.

Bovendien heeft Nita zich de afgelopen jaren ontpopt tot penaltykiller. Van elke tien strafschoppen op zijn doel gaan er gemiddeld vier niet in. Dat is het beste moyenne van alle doelmannen op het EK, zo bevestigen de databureaus Opta en Gracenote.

Tegenover de NOS laat Nita weten waarom hij zo goed is in het stoppen van strafschoppen. "God is op die momenten bij me en Hij helpt me om die beslissingen te maken. Maar het is ook een kwestie van onderzoek doen voor elke wedstrijd. Ik maak aantekeningen en ik train die penalty's met teamgenoten."

ANP Florin Nita treedt reddend op tegen Kevin De Bruyne

Over Oranje is Nita duidelijk. "Nederland heeft goede spelers die in sterke competities spelen. Hun kwaliteiten kunnen we niet evenaren, maar met onze kracht als team kunnen we dit verschil overbruggen."

"We moeten een 'gele muur' zijn", voegde de doelman daar nog aan toe. "Ik ben klaar voor penalty's, maar ik heb liever dat we in negentig minuten winnen en ik vertrouw erop dat het team dat kan."

Gevraagd naar zijn meest emotionele moment van dit toernooi tot nu toe, had Nita een hartverwarmend antwoord klaar. De keeper die zelf grotendeels opgroeide als wees zei: "Aan het einde van elke wedstrijd als ik mijn vrouw en kinderen knuffel en ze tegen me zeggen dat ze trots op me zijn en van me houden."