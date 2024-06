Dumfries weer fit voor Roemenië, alleen Aké heeft lichte klachten bij Oranje

Denzel Dumfries is klaar voor het duel met Roemenië in de achtste finales van het EK (dinsdag 18.00 uur).

De 55-voudig international bleef in de laatste groepswedstrijd van Oranje tegen Oostenrijk (3-2 verlies) vanwege hamstringklachten de hele wedstrijd op de bank. Lutsharel Geertruida stond op zijn plek. Van hamstringklachten heeft Dumfries nu geen last meer: "Ik ben 100 procent fit."

Lichte klachten Aké

Bondscoach Ronald Koeman beschikte op de training zondag in het AOK Stadion in Wolfsburg over een complete selectie. Alleen Nathan Aké had wat lichte klachten. De verdediger van Manchester City deed wel mee aan het eerste deel van de training.