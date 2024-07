Getty Roemeense spelers vieren de overwinning tegen Oekraïne met de fans

NOS Voetbal • vandaag, 14:11 Gele zee imponeert in Duitsland, zelden stond Roemenië zo verenigd achter elftal Bas de Wit redacteur NOS Sport

Bas de Wit redacteur NOS Sport



De fans van het Nederlands elftal gingen van links naar rechts de wereld over. Over de overweldigende support die Roemenië - morgen de volgende tegenstander van Oranje - dit EK voetbal krijgt, ging het nog niet zo veel.

En dat is best gek, want het was in de poulefase steeds een indrukwekkend gezicht. Tegen Oekraïne, België en Slowakije werd het Roemeense elftal voortgestuwd door een woeste gele zee, met in het midden achter de goal een pluk zwart. Roemenië heeft zijn eigen ultra-groep, met fanatieke supporters die met vlaggen, fakkels en gecoördineerd gezang voor sfeer zorgen.

Die massale steun en het geloof in het eigen team is niet zomaar ontstaan. Het Roemeense succes op dit EK heeft een flinke aanloop, legt George Ogararu uit.

"Iedereen heeft gezien hoe goed Zwitserland dit toernooi is", zegt de oud-Ajacied, die elf wedstrijden voor het Roemeense elftal speelde. "Daar eindigde Roemenië in de kwalificatiepoule vijf punten boven."

Oproep

De eerste plek in die kwalificatiegroep was knap, maar viel niet eens zo heel erg op. Het ging meer over Zwitserland, normaal zo stabiel, maar in aanloop naar het EK zoekende. Maar in Roemenië ontstond het besef dat het eerste eindtoernooi sinds 2016 weleens een heel leuke kon worden.

De spelers van het nationale elftal probeerden na de beslissende thuiszege op Zwitserland op de hunkering naar een mooi EK in te spelen. Ze toonden een spandoek aan de eigen fans, die ze opriepen over hun clubrivaliteiten heen te stappen en het nationale elftal als één blok te ondersteunen.

ANP De spelers vragen om 'een verenigd Roemenië op het EK'

Het had nut, zegt Ogararu. "Tijdens de uitzwaaiwedstrijd tegen Liechtenstein, kort voor het EK, verzamelden de ultras van alle rivaliserende clubs zich voor de eerste keer. Dat is prachtig. Het positivisme in het land heeft dit team ook een echte boost gegeven."

"De bondscoach hamert veel op die connectie met de fans. Het was het eerste waar hij in de media over begon na het duel met Slowakije."

Dapper

Die bondscoach heet Eduard 'Edi' Iordanescu (46). Hij maakte de afgelopen tien jaar naam als trainer in het Roemeense clubvoetbal. Na drie prijzen te hebben gewonnen met Cluj, werd hij in 2022 aangesteld als bondscoach.

Ondanks zijn staat van dienst, was in Roemenië lang niet iedereen enthousiast. "Er waren zeker vraagtekens", vertelt Ogararu. "Mensen vroegen zich vooral af of Iordanescu wel ervaren genoeg was om bondscoach te zijn."

ANP Iordanescu tijdens het volkslied van Roemenië, voor de wedstrijd tegen Oekraïne

Met die twijfels rekende Iordanescu af. Vooral omdat hij zich juist niet liet beïnvloeden door ruis van buitenaf. "Hij heeft vanaf het begin een eigen koers gevaren, vooral in zijn selectiebeleid. Hij selecteerde nieuwe spelers en stond volledig achter ze."

Iordanescu durfde het bijvoorbeeld ook aan om Ianis Hagi, de zoon van nationale legende Gheorge Hagi, zo nu en dan niet in de basis te zetten. Ook in de openingswedstrijd van het EK tegen Oekraïne zat hij op de bank.

"Natuurlijk kwam daar kritiek op, maar daar is hij heel rustig onder gebleven. Iordanescu kon prima overbrengen waarom Hagi op de bank belandde. Dat er veel werd gewonnen hielp natuurlijk om de twijfels weg te nemen."

Geheel

En dus ging Roemenië als een geheel naar het EK, op zoek naar de eerste nationale voetbalglorie sinds de jaren negentig. Op het WK in de Verenigde Staten keken voetbalfans wereldwijd met open mond naar die gouden generatie van Hagi, overigens getraind door de vader van Iordanescu.

Hameren op begrip 'familie' De Nederlandse verdediger Bart Meijers speelde de afgelopen vier jaar bij het Roemeense Petrolul. Dat het nationale elftal juist uitblinkt in zijn eenheid, verbaast hem niet. "In Roemenië wordt enorm gehamerd op het begrip familie. Als ik de wedstrijden van het nationale elftal zie, zie ik dat ze zich helemaal in het zweet werken voor elkaar. Jongens die elke meter voor elkaar strijden. Dat is iets wat in ze zit." Duitse speelsteden kleuren geel, maar hoe beleeft men het in Roemenië zelf? "Het leeft hier enorm. Ze hebben veel vertrouwen in de wedstrijd, maar de spelers zien Nederland toch nog wel een beetje als 'het grote Oranje'."

Zo veel goede spelers als toen in '94 heeft dit Roemenië niet. "De kracht van dit team is de eenheid", aldus Ogararu. "Dit Roemenië staat altijd compact, speelt vol discipline en is sterk op de counter."

Natuurlijk beschikt Roemenië over een aantal spelers met individuele kwaliteiten, zoals Radu Dragusin, Dennis Man en spelmaker Nicolae Stanciu. "Maar ook Stanciu offert zichzelf volledig op voor dit team", zegt Ogararu. "Hij loopt de longen uit zijn lijf. Een nummer tien die zo veel loopt als hij, dat is bijzonder. Het typeert dit elftal."

Ook tegen Nederland rekent bondscoach Iordanescu op de Roemeense fans. "Ik denk dat het nationale elftal in onze hele voetbalgeschiedenis nog nooit zo intens gesteund is, zelfs niet in de tijd van onze gouden generatie. Roemenië heeft z'n spirit gevonden en moet die nooit meer kwijtraken."