NOS Voetbal • gisteren, 19:54 • Aangepast vandaag, 06:33 Roemenië groepswinnaar en Oranje-tegenstander na 1-1 tegen Slowakije

3:35 Bekijk de samenvatting van Slowakije - Roemenië

Door een onderling gelijkspel hebben Slowakije en Roemenië zich geplaatst voor de achtste finales van het EK voetbal. Roemenië had aan de 1-1 zelfs genoeg om de groep te winnen, omdat er bij Oekraïne-België (0-0) ook geen winnaar kwam.

Alle ploegen zijn de groep geëindigd met vier punten uit drie duels. Roemenië en België hebben het beste doelsaldo, op basis van gemaakte doelpunten (vier om twee) zijn de Roemenen groepswinnaar en eindigt België op de tweede plaats.

Daarmee is Roemenië nu de tegenstander geworden van Nederland in de volgende ronde. Dat bleek na de ontknoping in poule F, later op de avond.

NOS De eindstand in groep E

Slowakije is ook door en treft in de achtste finales Engeland.

Salonremise?

De scenario's voor een salonremise werden voorafgaand aan Slowakije-Roemenië breed uitgemeten, maar de bondscoaches wilden van een akkoordje niets weten. "We zijn professionals en weten dat een gelijkspel kan helpen", zei bondscoach Francesco Calzone van Slowakije voor de wedstrijd. "We hebben hier niets cadeau gekregen. Als een gelijkspel ons kan helpen, zijn we daar tevreden mee."

"Wij willen de groep winnen", maakte keuzeheer Eduard Iordanescu duidelijk namens de Roemenen. En dat toonden zij ook op het veld.

Roemenië begon attractief en aanvallend in het, toen nog, zonnige Frankfurt. Met name Ianis Hagi was voornemens zijn stempel te drukken bij zijn eerste basisplaats op een eindtoernooi. De zoon van de legendarische Roemeen Gheorghe Hagi greep elke kans aan voor een actie.

Slowakije verrast

Toch viel het eerste doelpunt aan de andere kant. Slowakije, dat enkel nog dreigend was geweest uit corners, scoorde na een voorzet uit open spel. Middenvelder Ondrej Duda dook op het juiste moment op in de zestien en kopte omringd door Roemeense verdedigers raak.

0:38 Duda zet Slowakije met het hoofd op voorsprong tegen Roemenië

Een actie van Hagi leverde de Roemenen een buitenkansje op voor de 1-1. Dávid Hancko hield de buitenspeler niet in toom en tikte op de rand van de zestien al vallend tweemaal tegen de voeten van Hagi.

Rake strafschop Marin

De Slowaak van Feyenoord leek er mee weg te komen, maar de videoscheidsrechter constateerde bij het tweede contact een penalty-waardige overtreding.

Razvan Marin mocht het cadeautje uitpakken en deed dat vol overtuiging. De middenvelder met een weinig succesrijk verleden bij Ajax stuurde de bal de kruising in, keeper Dubravká koos de andere hoek.

0:45 Marin knalt strafschop in de kruising en zet Roemenië naast Slowakije (1-1)

De gelijkmaker was hoopgevend voor de Roemeense fans, zij zagen het goede spel van hun ploeg beloond. Maar bovenal werkte de tussenstand als een verlammende deken over de wedstrijd.

Waarom het elkaar nog lastiger maken, als beide landen bij deze stand verzekerd zouden zijn van een plek in de achtste finales?

Enthousiaste Roemenen voelden er niet veel voor en bleven de aanval zoeken. Maar toen na rust David Strelec uit het niets dichtbij een Slowaakse treffer kwam, ging ook Roemenië nadenken.

Kalm laatste half uur

De enorme stortbui die na een uur op de klok over het stadion trok, maakte aan gedurfd spel een eind. De spelers op het veld waren bang voor een uitglijder op het plots kletsnatte gras. De bondscoaches langs de lijn vreesden een ongelukkige aftocht van het EK.

Door de wedstrijd met 1-1 op het scorebord uit te spelen, werd groepsgenoot Oekraïne veroordeeld tot uitschakeling. Net als de drie andere ploegen verzamelden ook zij vier punten in drie groepsduels, maar op basis van doelsaldo moet Oekraïne naar huis.