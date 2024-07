NOS Voetbal • vandaag, 15:52 Koeman over basiself Oranje: 'Ga niet veel veranderen, geen reden voor'

4:49 Koeman over basis tegen Roemenië: 'Ga niet veel veranderen'

Bondscoach Ronald Koeman ziet geen reden om in de achtste finale van dinsdag tegen Roemenië (18.00 uur) de bijl in zijn elftal te zetten. "Er gaat niet veel veranderen", zegt hij tegen de NOS. "Daar is ook geen reden voor. Totaal niet."

Oranje werd in de laatste groepswedstijd van vorige week dinsdag in Berlijn bij vlagen overklast door Oostenrijk (3-2). "Natuurlijk was het niet goed", bekent Koeman. "Maar op basis van één wedstrijden moeten we niet in paniek raken en alles anders doen."

"We zijn al een langere periode bij elkaar en het kan ook een keer tegenvallen", stelde de bondscoach. "Ik maak keuzes op basis van wat ik heb en wat ik zie."

'Het pijnlijkst voor Veerman zelf'

Koeman beschikt tegen Roemenië over een volledig fitte selectie. Denzel Dumfries is hersteld van hamstringklachten en keert waarschijnlijk terug in de basis. Dat gaat rechts achterin dan ten koste van Feyenoorder Lutsharel Geertruida.

2:14 Koeman positief na roerige week: 'Idee dat woorden zijn aangekomen'

Op het middenveld moet Joey Veerman na zijn matige optreden en vroege wissel tegen Oostenrijk voor rust vrezen voor zijn positie. Koeman: "Het is het pijnlijkst voor Joey zelf. Een trainer en medespelers kunnen hem steunen, maar uiteindelijk ligt het bij de speler zelf."

"Ik kies voor het sterkste elftal, fysiek en mentaal, en voor de manier van spelen", ging Koeman verder. Op de vraag of Veerman het mentaal zou kunnen opbrengen om te spelen, zei de bondscoach: "Ik denk het wel, maar dat weet je niet."

Tijjani Reijnders is een optie om de positie van Veerman over te nemen, zoals ook het geval was na de wissel van de Volendammer en in het tweede groepsduel met Frankrijk (0-0).

Een andere optie is het inzetten van Daley Blind. De 34-jarige Blind voegt niet alleen passzuiverheid toe, maar is ook sterk in de coaching. Koeman laat niet in zijn kaarten kijken en herhaalt dat hij geen heil ziet in een drastische ommezwaai: "Nogmaals, ik beslis dat, het is mijn verantwoordelijk en ik zie dat anders."

Sla de carrousel over NOS

NOS

NOS