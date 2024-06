Guten Morgen EURO 2024: 'Selfieprooi' Ronaldo jaagt op EK-record, België wil groepswinst

NOS EK-schema woensdag 26 juni

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

Wie treft Oranje in de achtste finales van het EK? Doordat Nederland als derde is geëindigd in groep D kan de ploeg alleen nog Engeland, de winnaar van groep C, of de winnaar van groep E treffen. Daarin maken Roemenië, België, Slowakije en Oekraïne nog een kans.

Om 18.00 uur kunnen de ogen als eerste worden gericht op onze zuiderburen. Kunnen de Belgen de teleurstelling uit de eerste groepswedstrijd (1-0 verlies tegen Slowakije) nu echt wegspoelen door groep E te winnen? Dan moeten zij in Stuttgart in ieder geval winnen van Oekraïne.

NOS Groep E

De Belgische bondscoach Domenico Tedesco beschikt alleen nog altijd niet over een volledig fitte selectie. Axel Witsel trainde gisteren niet mee: hij heeft last van een liesblessure. Daar staat wel tegenover dat Thomas Meunier er eindelijk weer bij is.

De 32-jarige verdediger was niet meegereisd naar Duitsland omdat hij in de uitzwaaiwedstrijd een dijbeenblessure had opgelopen. Meunier zat de eerste wedstrijden als fan thuis op de bank, maar mogelijk krijgt hij nu alsnog speelminuten.

"Ik wilde Thomas niet laten vallen voor dit toernooi. Je hebt niet alleen de voetballer Meunier, je hebt hem ook als mens", zei Tedesco. "Hij heeft zoveel offers gebracht om dit EK te bereiken. Hij ging speciaal in Turkije voetballen om speelminuten te krijgen. Dat getuigt van motivatie."

Voor Meunier is het dus te hopen dat België zich kwalificeert voor de knock-outfase. Maar dat feestje kunnen Roemenië en Slowakije nog verstoren. Bij een nederlaag van de Belgen zouden deze landen met een salonremise de ploeg van Tedesco al vroeg naar huis kunnen sturen.

Dat zou wel een stunt zijn. Op zo'n verrassing wordt ook gehoopt in poule F. Daar probeert Georgië nog een plek in de achtste finales af te dwingen.

Maar dan moet Georgië om 21.00 uur wel winnen van Portugal. Dat zou voor de EK-debutant ongetwijfeld een volksfeest opleveren in eigen land.

NOS Groep F

Ook Turkije komt om 21.00 uur in actie. De ploeg van Vincenzo Montella kan met een punt tegen Tsjechië voor een groot toeterfestijn op straat zorgen, want dan is de knock-outfase een zekerheid.

Op wie moeten we letten?

Toch wel op de spitsen van België en Portugal. Romelu Lukaku was bijzonder ongelukkig in de eerste wedstrijden: hij zag liefst drie treffers afgekeurd worden na ingrijpen van de VAR.

Maar we moeten misschien nog meer letten op Cristiano Ronaldo. De Portugese sterspeler wacht nog op zijn eerste treffer dit toernooi. Als hij scoort, dan is hij de eerste speler ooit die op zes EK's doel treft.

Daar is zijn 210de interland een goed moment voor. We zullen Ronaldo vanavond ongetwijfeld meer dan eens het Georgische doel onder vuur zien nemen.

Het is wel de vraag waar de spits drukker mee zal zijn: een doelpunt maken, of met fans op de foto gaan? Tijdens de vorige wedstrijd van Portugal, tegen Turkije, kwamen meerdere supporters het veld op om een selfie te nemen met Ronaldo. Het irriteerde de meervoudig Gouden Bal-winnaar enorm.

En hem niet alleen. Doelman Diogo Costa hoopt dat deze acties nu verleden tijd zijn. "We maken ons er zorgen over en we hebben er al een statement over gemaakt. Het is overduidelijk heel irritant. Voor ons, maar ook voor onze tegenstanders. Laten we hopen dat de situatie verbetert in de komende wedstrijden."

Staat er verder nog wat op het programma vandaag?

Ja! Het Nederlands elftal speelt weer. Nee, niet de basis die gisteravond in actie kwam tegen Oostenrijk, het gaat om een wedstrijd met de reservespelers.

Zij nemen het, achter gesloten deuren, op tegen het eerste team van TSV Havelse, dat uitkomt in de Regionalliga Nord.