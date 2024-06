ANP Cristiano Ronaldo wordt belaagd door een veldbestormer die een selfie wil maken

NOS Voetbal • vandaag, 16:23 Ergernis over veldbestormers bij EK: 'Met zo'n dwaas weet je het nooit zeker' Frank Hettinga redacteur NOS Sport Frank Hettinga redacteur NOS Sport

Cristiano Ronaldo begroette het eerste kind dat zaterdagavond het veld op rende met een glimlach van oor tot oor. Rustig nam hij tijdens het EK-duel met Turkije de tijd voor een selfie.

Maar toen vervolgens de een na de andere tiener het gras bestormde, was ook voor Ronaldo de maat vol. Beveiligers probeerden ondertussen de fans steeds te pakken te krijgen.

De bondscoach van Portugal Roberto Martínez sprak na afloop zijn zorgen uit. Hij vindt dat de spelers beter in bescherming moeten worden genomen en is bang dat de veldbestormingen steeds vaker zullen opduiken. Tijdens dit EK gebeurde het al in meerdere duels.

Maar wat valt ertegen te doen?

"Eigenlijk is het heel simpel: om de meter langs het veld moet een steward staan", aldus Will van Rhee, veiligheidsexpert namens de FIFA.

ANP Cristiano Ronaldo ontvangt deze kleine veldbestormer nog wel met open armen

"Hoe vervelend dat ook is, het publiek kan heus wel over ze heen kijken. Je kunt dit niet anders voorkomen dan met een menselijke barrière, een stevige cordon van stewards."

Van Rhee heeft als senior security officer namens de wereldvoetbalbond gewerkt op zo'n 25 internationale toernooien. En ja, ook hij heeft weleens te maken gehad met een veldbestormer.

Geschikte schoenen

"Je moet jongens aannemen die heel snel zijn en geschikte schoenen dragen, zodat ze zo'n knaap zo snel mogelijk pakken en kunnen afvoeren. Maar goed, dan is het kwaad al geschied."

Van Rhee zag gisteren naar zijn idee genoeg stewards langs het veld opgesteld. "Maar toch lukt het die knapen. Al verbaast me dat ook weer niet. Want toen Portugal een corner nam, zag ik de stewards vooral naar die corner kijken. Dat kan niet. De stewards moeten zich voor de volle 100 procent blijven concentreren."

Pro Shots Een veldbestormer wil een selfie met Kevin De Bruyne

"Het oogt allemaal heel vriendelijk. Gelukkig." Maar Van Rhee denkt ook automatisch aan het duel tussen Ajax en AZ, in 2011, toen doelman Esteban werd aangevallen door Ajax-hooligan Wesley. "Dat moet je echt niet hebben. Als zo'n dwaas het veld opkomt, weet je nooit zeker wat er gebeurt."

350.000 euro

Tijdens de Champions League-finale op Wembley was het ook al drie keer raak. De bestormers bleken aangemoedigd door een Wit-Rus, genaamd Andrey Burim. Als online streamer met de alias Mellstroy heeft hij miljoenen volgers op Instagram en TikTok. Hij daagde zijn gevolg uit om met 'Mellstroy' op het shirt het veld op te rennen. Wie dat als eerste lukte, zou 350.000 euro krijgen.

ANP Een veldbestormer tijdens de Champions League-finale tussen Real Madrid en Borussia Dortmund

"Het is als influencer een manier om aandacht te trekken", zegt Koen van Heest. De Nederlandse YouTuber is onderdeel van jongensgroep Bankzitters, die ook ruim 1 miljoen volgers heeft op sociale media. "Er kijken zoveel mensen naar het EK, er zijn zoveel camera's."

Al wil hij benadrukken: "Dat is niet onze manier van aandacht trekken."

De Bankzitters volgen Oranje op het EK op de voet. Maar zij halen een stuk onschuldigere toeren uit. Zo aten ze hamburgers in Hamburg. En een van hen 'keek' het gehele duel tegen Frankrijk met een blinddoek om.

Onverwachts

Of Mellstroy de veldbestormers ook echt heeft betaald, is niet duidelijk. "Zelf heeft hij waar voor z'n geld", zegt Van Heest. "Het werd over de hele wereld benoemd. Dat lukt je met geen enkele reclamespot, hoor."

Van Heest: "Nee, ik denk niet dat we nu heel veel veldbestormers gaan zien dankzij influencers, of zo. Het effect neemt uiteindelijk af. Het verliest zijn waarde: ah, weer zo iemand. Het werkte tijdens de finale juist goed, omdat het onverwachts was, denk ik."

1:38 Veldbestorming voor een selfie met sterspeler Cristiano Ronaldo

Toch meldt de UEFA zondag dat er "aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen" op dit EK. Overtreders worden het stadion uitgezet, toegang tot alle EK-duels ontzegd en strafrechtelijk vervolgd.

Aai over de bol

Daar is veiligheidsexpert Van Rhee blij mee. "De UEFA moet duidelijk maken dat dit niet wordt geaccepteerd. Soms heb ik het idee dat de veldbestormers er vanaf komen zonder enige repercussie. Ik heb ook eens gezien dat stewards er eentje oppakten en weer vrijlieten op de tribune. Man, hoe dom kun je zijn? Dat geeft aan dat je zoiets ongestraft kunt doen."

Mocht het nog niet duidelijk zijn, de veldbestormingen storen Van Rhee mateloos.

Ook als het een kind is dat het veld op rent. "Ja, dat ziet er allemaal heel leuk en lief uit, het kind krijgt een aai over de bol. Maar dat geeft ook helemaal een verkeerd signaal. Het nodigt alleen maar uit om het weer te doen."

Maar hoe krijgt een kind, een minderjarige een gepaste straf? "Van mij mag je degene die het kind begeleidt aanpakken. Ja, pak de ouder of broer maar op. Want die gaat ook niet vrijuit, heeft misschien wel geholpen."

Hij vindt bovendien dat de gevolgen voor de overtreder in beeld gebracht moeten worden. "Laat maar zien hoe hij aan de politie wordt overgedragen. Nee, dat zou ik niet raar vinden."