Onzelfzuchtige Ronaldo met Portugal naar achtste finales EK, zege op Turkije

In navolging van Duitsland en Spanje heeft Portugal beslag gelegd op een plaats in de achtste finales van het EK. De Portugezen wonnen in Dortmund ruim van Turkije (3-0) en zijn met zes punten in groep F zeker van de volgende ronde en groepswinst.

Cristiano Ronaldo baarde opzien met een fraai aandeel bij de derde goal. De 39-jarige ster was vrij om zelf te scoren, maar besloot af te leggen op ploeggenoot Bruno Fernandes. Het leverde hem een daverend applaus op van de Portugese fans.

Reuters Ronaldo met een fan

De wedstrijd werd in de slotfase meerdere keren verstoord doordat fans het veld betraden. Het begon met een kind dat een selfie van Ronaldo wilde en daarna renden meer mensen het veld op voor Ronaldo. Die werden na ingrijpen door stewards snel verwijderd.

Turkse smaakmakers op de bank

Met een 3-1 overwinning op Georgië, aantrekkelijk spel en fraaie doelpunten was Turkije het EK vier dagen geleden begonnen. Toch besloot bondscoach Vincenzo Montella zijn team op vier plaatsen te wijzigen, wat grotendeels te maken had met blessures of gebrek aan fitheid.

Het 19-jarige supertalent Arda Güler maakte tegen Georgië een prachtige goal, maar begon nu op de bank. Ook Mert Müldür, die ook schitterend uithaalde in de eerste wedstrijd, moest zijn plaats afstaan en dat gold eveneens voor Kenan Yildiz en keeper Mert Günok.

Keeper Altay Bayindir, Zeki Çelik, Samet Akaydin en Kerem Aktürkoglu, die als invaller scoorde tegen Georgië, stonden wel in de basis, net als de Nederlandse Turken Ferdi Kadioglu en Orkun Kökçü.

Enthousiasme

In de nieuwe samenstelling begon Turkije vol enthousiasme en kreeg Aktürkoglu na een voorzet van Çelik een kans bij de tweede paal. Na enkele mogelijkheden voor Ronaldo aan de andere kant kwam Portugal op voorsprong.

Bernardo Silva schiet Portugal op voorsprong tegen Turkije: 0-1

Nuno Mendes zette voor, oud-Feyenoorder Kökçü raakte da bal nog lichtjes aan en bracht daarmee Bernardo Silva in ideale schietpositie. De ster van Manchester City schoot hard binnen.

Bizarre eigen goal

De tweede goal was een bizar cadeautje.

Terwijl Ronaldo boos was over een verkeerde pass van João Cancelo speelde Samet Akaydin zonder goed te kijken terug op zijn keeper. Doelman Altay Bayindir was echter uit zijn doel gekomen en de bal verdween ondanks een late reddingsactie van Bayindir en Çelik in het doel.

1:09 Misverstand in Turkse defensie: Portugal komt door eigen doelpunt op 0-2

Na deze megablunder was het Turkse moreel gebroken. Zonder de in de rust gewisselde Kökçü had Turkije na rust niets te bieden. Ook invallers Güler en Yildiz konden het tij niet keren. Het slotakkoord was voor Ronaldo, met een assist dit keer.

Het is dus nog even wachten op de vijftiende EK-goal van Ronaldo. De EK-topscorer aller tijden scoorde op de alle vijf voorgaande toernooien, in 2004 (2), 2008 (1), 2012 (3), 2016 (3) en 2021 (5).