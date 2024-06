NOS Voetbal • vandaag, 22:53 Invaller Conceição helpt Portugal in blessuretijd aan winst op Tsjechië

Portugal heeft in de laatste wedstrijd van de eerste speelronde van het EK op het nippertje gewonnen van Tsjechië: 2-1. De Europees kampioen van 2016 kwam terug van een achterstand en in blessuretijd maakte ex-Ajacied Francisco Conceição het winnende doelpunt.

Daarmee beginnen de Portugezen net als Turkije met drie punten in groep F. Turkije won eerder vandaag met 3-1 van EK-debutant Georgië.

Het EK-duel in Leipzig ging bij de aftrap al de geschiedenisboeken in. Cristiano Ronaldo begon aan zijn zesde EK, een unicum. Het was zijn 26ste wedstrijd op een EK, ook een record. Twintig jaar geleden maakte hij in de groepswedstrijd tegen Griekenland zijn eerste van veertien EK-goals.

Naast de 39-jarige EK-topscorer aller tijden schreef ook die andere veteraan historie. De 41-jarige Pepe werd de oudste speler ooit op een EK. De verdediger nam het record over van de Hongaarse keeper Gábor Király (40 jaar en 86 dagen op het EK van 2016).

Kansen Ronaldo

Ronaldo ging vanaf het begin op jacht naar zijn vijftiende EK-goal. Met een van zijn eerste balcontacten was hij direct gevaarlijk. Rafael Leão dribbelde over de flank en leverde een afgemeten voorzet af. De inzet van Ronaldo ging naast. Even later kwam Leão een voetje tekort bij een voorzet.

Tsjechië bouwde vanaf het begin een muur op en het was voor Portugal lastig er doorheen te komen. De meeste ingevingen kwamen van Leão, de beste kansen in de eerste helft voor Ronaldo.

Na een prachtpass van Bruno Fernandes kreeg Ronaldo de bal niet over keeper Jindrich Stanek heen. Even voor rust was Ronaldo opnieuw gevaarlijk. Doelman Stanek redde op het schot uit de draai. Voor het eerst dit EK stond er een 0-0 ruststand op het scorebord.

Verrassende voorsprong Tsjechië

Ook in de tweede helft hield Portugal een groot overwicht, maar hield Tsjechië stand. De Tsjechen hadden nauwelijks de bal, maar sloegen in de 62ste minuut genadeloos toe. Lukas Provod kreeg de bal net buiten het strafschopgebied en schoot prachtig in de verre hoek.

Glijdend over het door de regen natte veld vierden de Tsjechen de voorsprong uitbundig. Ronaldo schudde het hoofd, Pepe fronste zijn wenkbrauwen: hoe was dit mogelijk? Portugal leek aangeslagen, maar zeven minuten later zat het Portugal een keer mee.

Een kopbal van Nuno Mendes werd gered door doelman Stanek, maar via de benen van verdediger Robin Hranác ging de bal toch in het doel. De vermoeidheid ging parten spelen en in de slotfase kon het duel nog alle kanten op.

Via Petr Sevcík en Tomás Soucek kregen de Tsjechen mogelijkheden en aan de andere kant kopte Ronaldo op de paal. In de rebound scoorde Diogo Jota, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel van Romaldo. Conceição scoorde wel van dichtbij en werd het Portugese goudhaantje.