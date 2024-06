NOS / Chiem Balduk Turkijefans in de Berlijnse wijk Kreuzberg

NOS Nieuws • vandaag, 21:26 Uitgelaten feest in 'grootste Turkse stad buiten Turkije' na eerste EK-winst Chiem Balduk correspondent Duitsland

Een rood-wit feest is uitgebroken in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Na de 3-1 overwinning van Turkije op Georgië in het eerste EK-duel begon het luide toeteren. Turkse vlaggen worden uit het raam gehangen en families trekken feestend door de wijk, waar van oudsher een grote Turkse gemeenschap woont.

Hoewel Turkije naast de organisatie van dit EK greep, voelt het toernooi in Duitsland voor vele Turkse spelers toch als een thuiswedstrijd. Onder meer Salih Özcan, middenvelder voor Borussia Dortmund, sprak van een Heimspiel. Niet alleen omdat de wedstrijd in Dortmund werd gespeeld, maar omdat hij is geboren en getogen in Duitsland.

Qua aantallen supporters voelde het ook als een thuiswedstrijd. In Duitsland wonen bijna drie miljoen mensen met een Turkse migratieachtergrond. Bij de wedstrijd in Dortmund zijn naar schatting 80.000 supporters aanwezig. En ook hier in Berlijn, de 'grootste Turkse stad buiten Turkije', is de feestvreugde groot.

In de wijken Kreuzberg en Neukölln, waar veel Turkse Duitsers wonen, is de wedstrijd gevolgd vanuit restaurants, bakkers en späti's (avondwinkels). In een Turks theehuis aan de Kottbusser Damm zat het afgeladen vol met Duits-Turkse mannen, die vooraf vol goede moed waren. "Deze pot moet sowieso lukken", zegt Ahmet, die erop wijst dat de Turkse 'maansterren' afgelopen najaar Duitsland in eigen huis wist te verslaan. Hij voorspelde vooraf 3-1, en kreeg gelijk.

NOS / Chiem Balduk Met kopjes thee wordt de wedstrijd nauwlettend gevolgd

Het duurde even voordat de feestvreugde kon beginnen. Naarmate de eerste goal langer op zich liet wachten, werd het vertrouwen ingewisseld voor terughoudendheid. In het broeierige theehuis nam de temperatuur toe. Meer en meer sigaretjes werden opgestoken. Wie niet rookt, beet op z'n nagels. "De druk is misschien te hoog, omdat er zoveel Turkse supporters zijn", praatte Ahmet het tegenvallende spel goed.

Toch kwam daar de 1-0, met niet lang daarna de gelijkmaker door Georgië. Barvrouw Maria balde haar vuist, maar hardop juichen doet ze niet. Ze blijkt een Georgische, de enige in de ruimte. "Maar iedereen is heel aardig voor mij hoor", stelde ze gerust. "Ik help een avond mee in de bediening, omdat het Turkse personeel de wedstrijd wil zien."

Geboren in Duitsland

Het meest trots zijn de bezoekers van het theehuis op de Duits-Turkse spelers. Zoals aanvoerder Hakan Çalhanoglu, die is geboren in Mannheim, en verdediger Kenan Yildiz, afkomstig uit Regensburg. En in de selectie zitten nog vier spelers die zijn geboren in Duitsland.

Voor sommige spelers is het een dilemma geweest voor welk land ze uitkomen. "Na intensieve gesprekken met mijn familie heb ik uit overtuiging besloten voor Turkije te spelen" kondigde bijvoorbeeld Özcan in 2022 aan. Duits-Turkse spelers als Deniz Undav en Ilkay Gündogan kozen juist voor het Duitse Mannschaft. "Turkije is mijn plan B", zei Undav daarover.

"Ze hebben allemaal goede opleidingen gehad bij Duitse clubs. Zonder dat hadden ze het niet gered", zegt Ahmet. Zijn collega wijst naar de speler Ferdi Kadioglu, die geboren is in Arnhem en eerder jeugdinterlands voor Oranje speelde. "Dat wordt een heel grote, zeker na dit toernooi!"

AFP Ook in Dortmund wordt de Turkse overwinning groot gevierd

Het geduld van de toeschouwers wordt toch nog beloond met een ruime winst: 3-1. Het theehuis loopt meteen leeg, de voetbalfans vieren uitgelaten de overwinning op straat. Alsof het zo moest zijn, is het plots opgehouden met regenen. Auto's met Turkse vlaggen, en soms broederlijk naast een Duitse, trekken toeterend door de wijk.

Bij de volgende groepswedstrijden treft het Turkse elftal aanzienlijk sterkere tegenstanders: Portugal en Tsjechië. Of Turkije dan kans maakt op nog een winst? "Ik denk het niet", zegt Ahmet gelaten. Nog een reden om juist nu feest te vieren.