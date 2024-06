AFP Orkun Kökçü

NOS Voetbal • vandaag, 12:44 Dani en Benfica hopen op herboren Kökçü na EK: 'Willen hem vaker zien lachen' Jorrit Hansen redacteur NOS Sport

Met zijn eerste minuten op het EK sluit Orkun Kökçü vanavond een bewogen clubseizoen af. Een seizoen waarin een conflict met trainer Roger Schmidt en zijn "stugge" uitstraling voor weerstand zorgden bij de fans van Benfica. "We willen hem vaker zien lachen."

Maar liefst 25 miljoen euro, exclusief bonussen, betaalde Benfica vorig jaar zomer voor Kökçü. De Turkse middenvelder had net een topseizoen met Feyenoord achter de rug. Het mooiste moment was toen hij als aanvoerder de kampioensschaal in zijn handen gedrukt kreeg.

Dat maakte indruk in Portugal, zo vertelt oud-Ajacied Dani, die tegenwoordig analist is bij TVI. "De verwachtingen waren hooggespannen, maar die kon hij in de eerste maanden niet waarmaken. Hij deed het wel goed, maar niet uitzonderlijk."

Moeizame start

Het begon nog zo mooi. Benfica won de Portugese Supercup door FC Porto te verslaan en Kökçü stond aan de aftrap van de eerste negen officiële duels.

Daarna was hij niet altijd zeker van een basisplaats. En als hij die had, maakte hij lang niet altijd de negentig minuten vol. Ook miste hij een aantal wedstrijden door een spierblessure.

Het niveau van Kökçü stelde de supporters van Benfica teleur. "Die hadden een enorm talent en een leider verwacht", vertelt Dani. "En juist toen ze die niet zagen, gaf hij dat interview."

Conflict met Schmidt

Het interview waarover Dani het heeft, is het gesprek dat Kökçü voerde met De Telegraaf. Half maart gaf hij in de krant aan teleurgesteld te zijn in trainer Schmidt. Die zou Kökçü te verdedigend laten spelen en te veel taken geven.

"De Portugezen keken enorm op van het interview", legt Dani uit. "We snapten dat Kökçü bepalender wilde zijn en dichter op de zestien van de tegenstander wilde spelen, maar dat zeg je hoogstens in de kleedkamer en zeker niet in de krant."

AFP Orkun Kökçü bij Benfica

"De mensen hier konden het interview niet waarderen. Zeker niet van iemand die aanvoerder was geweest bij een grote club als Feyenoord", vervolgde Dani. De actie bleef dan ook niet zonder gevolgen. Schmidt zette Kökçü uit de selectie.

Excuses van Kökçü

Ook in Turkije snapten ze weinig van het interview. "We verwachtten dan ook dat Orkun zijn excuses zou aanbieden", vertelt journalist Serkan Saydam van de televisiezender TRT. "Gelukkig heeft hij dat snel gedaan."

ANP Orkun Kökçü met Roger Schmidt nadat hun ruzie is bijgelegd

"Je kan over dat interview zeggen wat je wilt, maar Kökçü is daarna wel beter gaan voetballen", lacht Dani. "Schmidt heeft Kökçü aanvallender laten spelen en hij is daardoor in bloedvorm geraakt. In de laatste zes competitieduels maakte hij vier doelpunten en gaf hij een assist."

Moeite met uitstraling

Toch hebben de supporters nog steeds "moeite" met Kökçü. Dat komt niet door zijn spel, maar door zijn uitstraling. Dani: "De supporters vinden het lastig dat ze hem weinig zien lachen. Misschien komt dat omdat hij zichzelf te veel druk oplegt."

"Hij viert zijn goals ook niet heel enthousiast. Als je bij Benfica speelt en scoort, moet je plezier maken en dat vieren met de fans, die zeer gepassioneerd zijn."

Niet zeker van basisplaats op EK

Benfica eindigde het seizoen als tweede achter Sporting. De focus van Kökçü kon vervolgens op het EK, al is het niet zeker dat zijn goede vorm daar een basisplaats gaat opleveren.

NOS Vermoedelijke opstelling Turkije tegen Georgië

"De concurrentie is op het middenveld het grootst", vertelt Saydam. "Jongens als Hakan Çalhanoglu (Internazionale), Arda Güler (Real Madrid) en Kenan Yildiz (Juventus) zijn populairder én worden hoger ingeschat."

That happy feeling

Dani verwacht dat Kökçü na het EK gewoon terugkeert bij Benfica, net als Schmidt. "Ze hebben goed gesproken, samen met de voorzitter en de directie, en Schmidt heeft me verzekerd dat het conflict is opgelost. Hij zal dat Kökçü ook niet na gaan dragen."

Dani heeft dan ook weer hoge verwachtingen. "Hopelijk gaat het EK Kökçü een boost geven en komt hij terug met that happy feeling. Dan staat hij vaker met een glimlach op het veld en kan hij samen met de supporters fantastische dingen laten zien. Magische dingen!"

'Turken tevreden met kwartfinales' Serkan Saydam vindt het lastig om in te schatten hoe ver Turkije kan komen op het EK. "Deze spelers hebben over het algemeen nog maar weinig ervaring op dit niveau, Maar we zijn heel fanatiek. Dat is in ons voordeel." "Het wordt een belevenis om in Duitsland te voetballen. Dankzij alle Turkse fans die daar wonen of naartoe reizen, zullen onze wedstrijden als thuiswedstrijden voelen. Als we dan de kwartfinales halen, zijn we heel tevreden."