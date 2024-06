NOS Voetbal • vandaag, 19:56 Turkije in 'thuisduel' met prachtgoals langs EK-debutant Georgië

6:10 Bekijk de samenvatting van Turkije - Georgië

Turkije is voor het eerst met een overwinning begonnen aan een EK voetbal. In wat door de massale support op de tribunes in Dortmund leek op een thuiswedstrijd wonnen de Turken door prachtige doelpunten met 3-1 van Georgië.

Bij de vorige vijf EK-deelnames verloor Turkije telkens de openingswedstrijd. Deze zomer zijn de verwachtingen rond de jeugdige ploeg van de Italiaanse bondscoach Vicenzo Montella getemperd. Het duel met Georgië, dat debuteert op een internationale eindronde, was er op papier wel één dat gewonnen moest worden.

Op het door stortbuien kletsnatte veld in Dortmund nam Turkije het heft meteen in handen. Met de luidkeelse steun van tienduizenden Turkse fans op de tribunes werd Georgië onder druk gezet.

0:33 Hevige regenval in Dortmund: dak stadion lekt voor EK-duel Turkije-Georgië

In de eerste minuten zorgde aanvoerder Hakan Çalhanoglu met zijn verfijnde rechtervoet voor dreiging uit corners, maar Kaan Ayhan en Abdülkerim Bardakci kregen hun kopballen niet tussen de palen van het Georgische doel.

Chvitsja Kvaratschelia gaf aan de andere kant nog wel een waarschuwing af met een van gevaarlijk van richting veranderd schot, maar bondscoach Willy Sagnol voelde zich gedwongen zijn Georgië steeds verder terug te dirigeren.

Schitterende volley

Tegen een uithaal als die van Mert Müldür viel echter niet te verdedigen. De rechtsback van Fenerbahçe opende na 25 minuten de score toen een voorzet van clubgenoot en oud-NEC'er Ferdi Kadioglu niet goed werd verwerkt. Müldür haalde de bal met een schitterende volley uit de lucht en vond de kruising: 1-0.

Kenan Yildiz dacht twee minuten later al voor de 2-0 te zorgen, maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter bleken zijn tenen buitenspel te hebben gestaan bij de assist van voormalig Feyenoorder Orkun Kökçü.

De spanning leek te verdampen uit de benen van de debutanten uit Georgië, waardoor een zeer open en aantrekkelijke wedstrijd ontstond. Georges Mikautadze, de spits die bij Ajax niet uit de verf kwam, bracht de stand in evenwicht. Na ouderwetse schaarbewegingen van smaakmaker Giorgi Kotsjorasjvili schoot Mikautadze uit moeilijke hoek raak.

Prachtige goal Güler

In de tweede helft poogde Turkije de wedstrijd weer in handen te nemen, Georgië leek dat bij deze stand (1-1) ook niet heel erg te vinden. Georgië probeerde de Turkse voorhoede vooral op afstand te houden. Dat lukte vrij aardig, maar Arda Güler profiteerde juist van die diep inzakkende defensie.

Het 19-jarige groeibriljant, vorig jaar al door Real Madrid opgepikt bij Fenerbahçe, toonde zijn klasse aan het grote publiek. Bij de succesvolle Madrilenen komt hij nauwelijks aan spelen, toch was de jarige bondscoach Montella (50) niet bang om de tiener voor de leeuwen te gooien.

Bij zijn doelpunt kon iedereen zien waarom. Güler pikte de bal op de rechterflank op, controleerde hem in zijn loop en haalde toen met precisie en kracht uit richting kruising. Zijn 2-1 was het absolute hoogtepunt van de avond in Dortmund, al gaf Georgië nooit op.

De bedrijvige sterspeler Kvaratschelia (Napoli) en met name Mikautadze kwamen in de slotfase nog dicht bij een gelijkmaker. Toen alles en iedereen, dus ook keeper Giorgi Mamardasjvili mee naar voren ging bij een corner, profiteerde Turkije. Kerem Aktürkoglu pikte de bal op na een vruchteloze hoekschop, stak het veld over en maakte 3-1 in het lege doel.

Terwijl de Turken groot feest vierden, verlieten de Georgische aanvoerder Goeram Kasjia (ex-Vitesse) en zijn mannen met opgeheven hoofd het veld. Beide ploegen konden trots zijn op hun eerste optreden tijdens dit EK.