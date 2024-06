NOS Programma dinsdag 18 juni

NOS Voetbal • vandaag, 06:25 Guten Morgen EURO 2024: Turks thuisduel en hoe goed is Portugal nou echt?

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden zijn er vandaag?

Voor de mensen die vrij zijn en zich verheugen op zo'n zalige, eindeloze EK-dag op de bank, eerst even het slechte nieuws. Er is vandaag geen 15.00 uur-wedstrijd. Dat komt omdat afgelopen vrijdag alleen het openingsduel werd gespeeld. Het speelschema moet ergens weer worden rechtgetrokken.

De pret begint vandaag dus pas om 18.00 uur, als Turkije het opneemt tegen Georgië. Om 21.00 uur wacht het andere duel in poule F, tussen Portugal en Tsjechië. Morgen wordt het oude ritme van drie wedstrijden per dag overigens gewoon weer opgepakt en kunnen de voetbalverslaafden hun hart weer ophalen.

Duits thuisduel Turkije

Gelukkig is de eerste wedstrijd van de dag er wel eentje om je op te verheugen. De verwachting is dat Turkije in Dortmund een verkapte thuiswedstrijd zal spelen. In het Duitse Ruhrgebied wonen ongelofelijk veel voetballiefhebbers met Turkse wortels en ook voor de Turken in Nederland is Dortmund natuurlijk goed te bereizen.

1:24 Montella bracht Turkije al EK-kwalificatiegroepswinst: 'De lat ligt hoger'

Tienduizenden bloedfanatieke Turkse fans in het iconische Westfalenstadion van Borussia Dortmund: als het voetbalhart daar niet sneller van gaat kloppen...

Met Georgië treft Turkije een EK-debutant. Georgië presteerde nooit eerder iets van grote betekenis in het voetbal, maar heeft nu zeker geen onaardig elftal. De grote ster is natuurlijk Khvicha Kvaratskhelia, linksbuiten van Napoli en een van de meest verfijnde spelers van Europa.

Twee wedstrijden en Studio Fußball Turkije-Georgië (18.00 uur) en Portugal-Tsjechië (21.00 uur) zijn de EK-duels van de dag. De wedstrijden zijn te volgen via NPO 1, NOS.nl en de NOS-app en zijn te beluisteren op NPO Radio 1. In het praatprogramma Studio Fußball volgt presentator Sjoerd van Ramshorst het EK dagelijks op de voet. Studio Fußball begint vandaag om 20.15 uur met analisten Pierre van Hooijdonck en Rafael van der Vaart en influencer Qucee als gasten. Via een liveblog blijf je via de NOS-app en op NOS.nl de hele dag op de hoogte van al het EK-nieuws. Beluister ook onze dagelijkse NOS voetbalpodcast.

Met Georges Mikautadze heeft hij bovendien een aanvalspartner in topvorm. De man die mislukte bij Ajax scoorde voor FC Metz de ene na de andere goal en wil op het EK definitief zijn naam vestigen.

Maar goed, ondanks het feit dat de Georgiërs over een aantal goede spelers beschikken, blijft Turkije natuurlijk de grote favoriet. Het elftal, dat wordt gecoacht door de Italiaan Vincenzo Montella, rekende in de kwalificatie af met Kroatië en Wales.

Vooral op het middenveld (of kort daarvoor) beschikken de Turken over een aantal hele fijne spelers. Denk maar aan de frêle creatieveling Arda Güler (Real Madrid), de ervaren Hakan Çalhanoglu (Internazionale) en natuurlijk oud-Feyenoorder Orkun Kökçü (Benfica).

Is Portugal écht zo goed?

De mensen die geen fan zijn van Cristiano Ronaldo lachten tijdens het WK in Qatar in hun vuistje. De vedette werd door de toenmalige bondscoach Fernando Santos in de achtste finales en kwartfinales op de bank gezet bij Portugal.

Het leek het begin van het einde van van Ronaldo als international, maar uiteindelijk is niets minder waar gebleken. Ronaldo, spelend bij Al-Nassr in Saudi Arabië, is weer ouderwets belangrijk voor zijn land. Hij scoorde vorige week in het 'uitzwaaiduel' tegen Ierland nog twee keer.

NOS Bruno Fernandes (Portugal)

De selectie van Portugal zit vol met bewezen topspelers (denk ook aan Bruno Fernandes, João Félix en Rafael Leão) en geldt daardoor als een kanshebber voor de Europese titel. Aan de andere kant oogden de Portugezen in het oefenduel met Kroatië (2-1 thuisnederlaag) niet als een sterk collectief.

Tegen Tsjechië zal de ploeg van trainer Roberto Martínez het moeten laten zien. Bij de Tsjechen ontbreekt trouwens die arme, arme Michal Sadílek. De FC Twente-middenvelder moet het EK missen na een ongeluk op een Go-kart. Met Václav Cerny (Wolfsburg) is er wel een oude bekende uit de eredivisie van de partij.

4:53 Fernandes speelt samen met EK-idool van zijn generatie: 'Probeer je na te doen'