Getty Cristiano Ronaldo schreeuwt het uit

NOS Voetbal • vandaag, 10:36 'Bromance' met Martínez moet Ronaldo gedroomd afscheid van EK opleveren Luuk Blijboom redacteur NOS Sport

Aan de statige Avenida Sá Carneiro in Funchal staat een standbeeld van een voetballer in karakteristieke pose. Armen schuin gestrekt naast het lichaam. Handpalmen naar voren. Benen enigszins wijd uit elkaar.

Hier staat Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, wonderkind van het Portugese eiland Madeira. Geen twijfel mogelijk.

Wie goed kijkt, valt iets op. Ter hoogte van Ronaldo's mannelijkheid is het sculptuur zichtbaar verkleurd. De slijtage maakt duidelijk dat veel passanten de Portugees graag even flink bij de ballen te grijpen.

Die ene uitgesleten plek vertelt het verhaal van de Portugees met weergaloze balbehandeling én weerzinwekkende maniertjes. Je houdt van hem of je houdt ervan hem te haten.

NOS | Luuk Blijboom Het standbeeld van Ronaldo in Funchal

Het Britse voetbalmagazine Four Four Two riep hem onlangs uit tot beste Europese voetballer aller tijden, vóór Johan Cruijff en Franz Beckenbauer. 21 jaar na zijn debuut in de Portugese Seleção begint Ronaldo als eerste voetballer uit de geschiedenis aan zijn zesde EK.

Als basisspeler, want de vedette mag dan inmiddels 39 jaar oud zijn, versleten is hij naar eigen zeggen allerminst.

Op EK's staat zijn teller op veertien goals, waarmee hij op de eeuwige topscorerslijst eerste achtervolger Michel Platini ruim achter zich laat, Platini maakte er negen. Scoort hij dit EK, dan wordt Ronaldo de oudste doelpuntenmaker ooit op het Europees kampioenschap.

Spoedig einde

Ondenkbaar is dat allerminst. In de kwalificatie was hij goed voor tien treffers, ook al speelde hij niet alle wedstrijden. Ronaldo lijkt het eeuwige leven te hebben. Toch was het zijn partner Georgina Rodríguez die vorig jaar hintte op een spoedig einde van de loopbaan van haar wederhelft.

"Over één, hooguit twee jaar is het gedaan", liet de 30-jarige Argentijns-Spaanse zich bij een modeshow in Milaan ontvallen.

Ronaldo drukte daarop iedere speculatie in die richting echter met een cryptische verklaring de kop in. "Ik weet niet wanneer ik stop. Het zal spoedig zijn. Over een jaar of tien."

Op het niveau van zijn Saudische club Al-Nassr kan hij nog wel een decennium mee, smalen sceptici. Of hij na deze zomer ook nog het nationale shirt van Portugal draagt, hangt volgens diezelfde twijfelaars grotendeels af van de vraag of bondscoach Roberto Martínez diens contract, dat loopt tot en met het WK van 2026, uitdient.

De aanstelling van de Spanjaard, begin 2023, lijkt weinig meer dan een zegen voor Ronaldo. Het was Martinez' voorganger Fernando Santos die tijdens het WK in Qatar de sterspeler zowel tijdens de achtste finale tegen Zwitserland als de kwartfinale tegen Marokko op de bank zette.

NOS Statistieken Cristiano Ronaldo

Na de uitschakeling door de Marokkanen vertrok Santos als bondscoach van de Portugezen. Ronaldo bleef en werd begin dit jaar door Martínez in de armen gesloten.

Martínez wees bij zijn aanstelling fijntjes op de 54 doelpunten die Ronaldo in 2023 namens Al-Nassr maakte in de Saudi Pro League. Meer treffers dan Harry Kane en Kylian Mbappé (beiden 52), Erling Haaland (50) en Lionel Messi (28), voegde hij daar fijntjes aan toe.

Dit jaar kwam Ronaldo in 33 duels tot 35 doelpunten. Hij hoefde daarmee alleen Kane voor zich te dulden, die 36 maal doel trof in 32 wedstrijden.

Tand des tijds

Toch is de tand des tijds zichtbaar. In maart van dit jaar deelde Ronaldo, na de 1001ste wedstrijd uit zijn loopbaan, op sociale media een foto van zijn opgezwollen voeten. Gemeenschappelijke deler in de honderdduizenden commentaren: hoe lang kunnen 's werelds duurste voeten de weelde van het voetbal in letterlijke zin nog dragen?

AFP Cristiano Ronaldo

Een andere factor die het onvermijdelijke einde van een glansrijke carrière steeds sneller doet naderen: de nieuwe generatie Portugese topvoetballers die steeds nadrukkelijker aan het hek staat te rammelen.

Bruno Fernandes is al even opgestaan als nieuwe leider. En vorig jaar september maakten Bernardo Silva en Gonçalo Ramos duidelijk dat er in Portugal toch echt leven is na Cristiano Ronaldo.

Perfecte Wedstrijd

In de EK-kwalificatiereeks, waarin de Portugezen ongeslagen bleven, werd Luxemburg toen met 9-0 verslagen. De interland werd in de Portugese media gebombardeerd tot O Jogo Perfeito. De Perfecte Wedstrijd.

AFP Cristiano Ronaldo en bondscoach Roberto Martinez tijdens de kwalificatie voor EURO 2024

Het was niet alleen de grootste, maar vooral de mooiste overwinning uit de historie van de Seleção, zo luidden de commentaren. Saillant detail: Ronaldo werd door Martínez niet geselecteerd voor die wedstrijd.

Het laat onverlet dat de keuzeheer zijn vedette opzichtig blijft steunen. Bondscoach en speler onderhouden volgens velen weinig minder dan een bromance. Met de innige verstandhouding zou Martínez er blijk van geven zijn klassieken goed te kennen.

NOS

Wanneer Ronaldo immers een moeizame relatie met zijn trainer onderhoudt, presteert hij binnen de lijnen grillig. Rafa Benítez (Real Madrid), Ralf Rangnick en Erik ten Hag (Manchester United) en Santos bij het Portugese elftal ondervonden het aan den lijve.

Goede verstandhouding

Alex Ferguson, Carlo Ancelotti en Zinédine Zidane daarentegen profiteerden in Manchester en Madrid optimaal van hun goede verstandhouding met de Portugees.

Martínez schaart zich bij dat laatste drietal. Hij staat deze zomer immers voor de taak Ronaldo een waardig afscheid van het Europese podium te gunnen.

CR7 zal Europa nog één keer verbazen. verzekerde Martínez. "Geloof me, hij is nog lang niet klaar om een stap terug te doen."

NOS Vermoedelijke opstelling Portugal tegen Tsjechië