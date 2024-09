Pro Shots Zirkzee viert de 1-0

NOS Voetbal • vandaag, 22:42 Deels vernieuwd Oranje begint Nations League met ruime winst op Bosnië

Het Nederlands elftal heeft bij de start van een nieuwe editie van de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina twee gezichten laten zien.

Oranje won in Eindhoven zijn eerste wedstrijd na het EK met 5-2 en het aanvalsspel was lang verfrissend, maar de kwetsbaarheid achterin was tegen laagvlieger Bosnië, dat tien van de twaalf laatste interlands had verloren, zorgwekkend.

Dinsdag is Duitsland in Amsterdam de volgende tegenstander in groep 3 van League A in de Nations League. De Duitsers hadden vanavond geen enkele moeite met Hongarije: 5-0.

Vergeleken met de verloren halve finale tegen Engeland op het EK stonden er drie nieuwe spelers binnen de lijnen. De opvallendste wijziging was de spits, bij afwezigheid van de clubloze Memphis Depay.

Joshua Zirkzee kreeg na twee korte invalbeurten op het EK zijn eerste basisplaats. Op het middenveld mocht de onder Arne Slot bij Liverpool opgeleefde Ryan Gravenberch het proberen en centraal achterin stond Matthijs de Ligt.

Snelle goal Zirkzee

Het leverde een goed en fris begin op. Oranje domineerde en - met Depay als toeschouwer - Zirkzee bekroonde zijn basisdebuut al in de 13de minuut met een doelpunt.

Nathan Aké passte snel op Cody Gakpo, Xavi Simons nam over en waagde een doelpoging, waarna Zirkzee het van richting veranderde schot met een achterwaartse kopbal via de paal tot goal promoveerde.

1:15 Basisdebutant Zirkzee zet Oranje op 1-0 met achterwaartse kopbal

Na het doelpunt kwam Bosnië iets beter in de wedstrijd en viel na een gemiste kans van Jusuf Gazibegovic zelfs de gelijkmaker. VfB Stuttgart-spits Ermedin Demirovic schoot knap in de hoek.

Te veel vrijheid

De verdedigende organisatie van Oranje zag er bij de goal slecht uit. Simons liet aangever Denis Huseinbasic weglopen en Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt gaven Demirovic te veel vrijheid.

1:07 Demirovic schiet Bosnië op gelijke hoogte tegen Nederland

Het bracht de Bosniërs en de talloze Bosnische fans op de tribune hoop, maar Oranje herpakte zich snel onder aanvoering van de zeer bedrijvige Tijjani Reijnders, die met zijn loopacties veel gevaar stichtte.

Na een prachtige een-twee met Zirkzee krulde Reijnders de bal op de lat en kort erna schoot de middenvelder van AC Milan na weer een pass van Zirkzee op slag van rust met links binnen.

Zirkzee en Reijnders vinden elkaar

Het was een combinatie die uitstekend werkte: spits Zirkzee en aanvallende middenvelder Reijnders. De bewaker van laatstgenoemde, Ajacied Benjamin Tahirovic, werd bij rust vervangen, maar Reijnders ging gewoon door.

Vlak na rust dreef hij de Bosnische defensie weer tot wanhoop met zo'n loopactie, maar schoot hij naast. In een sterk en energiek eerste kwartier van de tweede helft gleed Gakpo van dichtbij de 3-1 binnen, na een flitsende aanval en een voorzet van Reijnders.

Met Lutsharel Geertruida (voor Denzel Dumfries), Donyell Malen (voor Gakpo) en Jurriën Timber (voor Nathan Aké) stuurde Koeman in de 66ste minuut zijn eerste wissels het veld in. Timber maakte na anderhalf jaar zijn rentree in Oranje.

Dzeko verrast De Ligt

Ook Bosnië ging wisselen. Opeens werden de bezoekers gevaarlijker en verdween de schwung uit het spel van Oranje. Esmir Bajraktarevic,was belangrijk. Het 19-jarige Bosnische talent van New England Revolution vond de 38-jarige Edin Dzeko met een splijtende pass en de aanname en de afronding van Dzeko was perfect: 3-2.

De Ligt zag er, opnieuw, niet goed uit. De verdediger was Dzeko helemaal kwijt en mocht zich de goal aanrekenen.

Zo was er zelfs even de dreiging van de gelijkmaker en pas tegen het einde van de wedstrijd had Oranje de controle terug.

Twee nieuwe Nederlandse invallers zorgden voor de vierde goal. Na een balverovering haalde Feyenoorder Quinten Timber uit en benutte kersvers Ajacied Wout Weghorst de rebound. Xavi Simons bepaalde de eindstand op 5-2.