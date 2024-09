NOS Voetbal • gisteren, 23:53 Koeman zwijgt na zege over Depay: 'Ga mijn vingers er nu niet aan branden'

1:29 Koeman brandt vingers niet aan uitspraken over transfer Memphis: 'Voorzichtiger zijn'

Oranje-bondscoach Ronald Koeman wil zich nog niet uitlaten over de mogelijke transfer van Memphis Depay naar het Braziliaanse Corinthians. De trainer is wat voorzichtiger geworden na ophef over zijn opmerkingen over de transfer van Steven Bergwijn naar Saudi-Arabië.

"Ik ga nu niet weer mijn vingers eraan branden," zei Koeman na de 5-2 overwinning van Nederland op Bosnië-Herzegovina. Depay kwam na dat duel nog een kijkje nemen in de kleedkamer van Oranje. De spits bekeek de hele wedstrijd vanaf de tribune, omdat hij niet is geselecteerd vanwege zijn clubloze status.

Dat Depay zich betrokken toont, doet de bondscoach wel goed. "Hij laat zien dat hij zo nog steeds onderdeel is van het Nederlands elftal", vertelde Koeman na afloop.

NOS Memphis Depay

Koeman doet voorlopig geen beroep op Bergwijn, omdat hij de Saudische competitie van een te laag niveau vindt. Daarom de vraag wat de bondscoach vindt van een mogelijke transfer van Depay naar de Braziliaanse competitie.

"Ik zeg daar niks over. Ik moet misschien iets voorzichtiger zijn als je ziet wat er allemaal gezegd wordt, nadat ik wat over Bergwijns transfer heb gezegd. Misschien moet ik soms wat tactischer zijn, maar dat kost me soms wel wat moeite."

Vervolgens liet Koeman zich wel iets ontglippen. "Brazilië is ver weg. Het lijkt me een sterke competitie, maar ik heb nog niet heel veel inzicht in die competitie."

'Hij krijgt het moeilijk'

Depay is in Oranje op jacht naar de titel topscorer aller tijden. Hij heeft er zes minder gemaakt dan Robin van Persie, de huidig topscorer aller tijden. Koeman en Depay hebben een goede band met elkaar en de bondscoach zal zijn voormalig aanvalsleider niet zomaar laten vallen.

Ondanks die goede basis is het niet zeker dat Depay terugkeert in de basis van Oranje, nu ook Joshua Zirkzee zich zaterdagavond van een goede kant liet zien. Koeman: "Hij krijgt het moeilijk om terug te komen. Daarvoor heb je ook fitheid en het spelen van wedstrijden nodig. We gaan zien hoe dat gaat."

5:05 Koeman genoot bij vlagen van Oranje: 'Het oogde fris en snel'

Als het aan de spitsen ligt die nu bij het Nederlands elftal zitten, is Depay niet eens meer nodig. Zirkzee maakte een goede beurt zaterdagavond met een doelpunt en een assist, Wout Weghorst viel in en scoorde en Brian Brobbey krijgt aankomende dinsdag zijn kans tegen Duitsland.

Koeman: "Zirkzee deed het vanavond heel erg goed, maar ik heb gezegd dat ik ze allebei wil zien spelen. Dus Brobbey speelt dinsdag. Ik denk dat hij ook met zijn snelheid belangrijk is in de omschakeling tegen Duitsland."