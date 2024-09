ANP Bondscoach Ronald Koeman tijdens de persconferentie

NOS Voetbal • vandaag, 14:21 Koeman niet geraakt door woorden Bergwijn: 'Heb geen problemen met hem'

Bondscoach Ronald Koeman is niet geraakt door de woorden van Steven Bergwijn in de Telegraaf. De aanvaller haalde uit nadat Koeman zijn transfer naar Saudi-Arabië geen sportieve keuze had genoemd.

Die woorden schoten bij Bergwijn in het verkeerde keelgat. Hij noemde de trainer 'ongeloofwaardig' en wil niet meer spelen in Oranje zolang Koeman bondscoach is.

"Die woorden raken mij totaal niet. Ik heb alleen gezegd dat ik de stap niet van sportieve ambitie vond getuigen. Meer heb ik niet gezegd. Of ik ongeloofwaardig word zo? Ik was pas ongeloofwaardig geweest als ik had gezegd dat het een sportieve stap was", zei Koeman in aanloop naar de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina.

Kijk hier naar het interview met Koeman over Bergwijn:

1:07 Koeman over uithaal Bergwijn: 'Blijf erbij dat het geen sportieve stap is'

De bondscoach vindt het wel logisch dat Bergwijn reageert op zijn woorden: "Ik heb dan ook helemaal geen problemen met Steven. Ik ben ook een bondscoach die hem altijd heeft gesteund hen hem een kans heeft gegeven. Ook afgelopen zomer op het EK."

Maar Koeman snapt niet dat de aanvaller een belletje had verwacht van de trainer. "De meeste spelers die bezig zijn met een transfer, zoals Zirkzee en De Ligt, die bellen mij over de keuze die ze maken en vragen wat ik daarvan vind. Dat contact moet van twee kanten komen."

'Hiërarchie verandert, Gakpo staat op'

Koeman werkt dus zonder Bergwijn toe naar het WK van 2026. Maar hij is niet de enige speler die er niet meer bij is vergeleken met het EK in Duitsland. Daley Blind, Marten de Roon en Memphis Depay zijn er bijvoorbeeld ook niet meer bij. Spelers die ervaring hebben en leiders waren in de groep.

De bondscoach ziet de hiërarchie in de groep dan ook veranderen. "Met Denzel Dumfries, Virgil van Dijk en Nathan Aké zijn er nog leiders in de groep. Maar in de laag daaronder groeien spelers ook weer. Cody Gakpo bijvoorbeeld gaat steeds meer zijn mening geven buiten het veld en dat heeft te maken met de prestaties en de ervaring die hij opdoet bij de club."

De wijzigingen in de groep zijn ook wel weer goed voor de spirit in het huidige team, zo zegt Koeman. "Spelers die voorheen niet veel speelden, zien nu ook kansen. En die gaan ze waarschijnlijk ook krijgen."