ANP Joshua Zirkzee lacht bij Oranje

NOS Voetbal • vandaag, 06:47 Zirkzee klaar om vacature Depay bij Oranje op te vullen: 'Wil ik heel graag' Thierry Boon volgt Oranje

Of het ontbreken van Memphis Depay zorgt voor een ander gevoel bij de spitsen van het Nederlands elftal die er wél zijn? Joshua Zirkzee van Manchester United moet lang nadenken over zijn antwoord. "Uiteindelijk misschien wel. Ik weet niet", zegt hij, gevolgd door een ondeugende lach.

Zirkzee meldt zich, onder veel interesse van de Nederlandse pers, aan de rand van het trainingsveld in Zeist. De kans is groot dat de aanvaller, die nog nooit in de eredivisie heeft gespeeld, in ieder geval in een van de komende Nations League-duels de spits van Oranje is.

Na het niet oproepen van de nog altijd clubloze Depay is die positie vacant. Van het trio kanshebbers - Wout Weghorst, Brian Brobbey en Zirkzee - heeft Weghorst veruit de minste minuten in de benen. Volgens bondscoach Ronald Koeman kan de kersvers Ajacied nog geen hele wedstrijd spelen.

Zirkzee, sinds de zomer onderdeel van het United van Erik ten Hag, kan dat wel en is naar eigen zeggen klaar voor een basisplaats in Oranje. "Dat wil ik heel graag. Maar ik denk dat iedereen dat heel graag moet willen."

Hoewel de 23-jarige Zirkzee niet voor het eerst bij Oranje zit, voelt het ergens wel een beetje zo. Op het EK, waar hij zich halsoverkop moest melden na een blessure van Brobbey, kwam hij in twee invalbeurten tot drie minuten speeltijd.

"Het was een gekke periode", vertelt Zirkzee over zijn zomer, waarin hij van een pretpark in Florida werd geplukt om zich te melden in Wolfsburg bij het basiskamp. "Ik moest gelijk de switch maken van vakantie naar Oranje. Ik ben er super dankbaar voor. Het was een heel mooie ervaring."

Tijdens het EK werd ook de interesse van United steeds serieuzer. Zirkzee, toen nog spits bij Bologna, sprak zelfs in Wolfsburg met de Engelse topclub. "Na die gesprekken was ik gelijk overtuigd."

Pro Shots/ANP Joshua Zirkzee valt in tegen Turkije en maakt zijn debuut voor Oranje

United maakte meer dan veertig miljoen euro over naar Italië en schotelde Zirkzee een vijfjarig contract voor. "Hij heeft creativiteit, kan dribbelen vanuit de combinatie en vanuit de spits komen. Die vaardigheden hadden we nog niet", zei Ten Hag over zijn aanwinst.

Schandalige nederlaag

"Ik heb ook goede gesprekken met Erik gevoerd", laat Zirkzee weten. "Hij wou me graag hebben en ik wilde graag voor hem spelen." Het leverde een droomdebuut op met de winnende treffer tegen Fulham op Old Trafford.

Daarna volgden pijnlijke nederlagen bij Brighton (2-1) en thuis tegen rivaal Liverpool (0-3). "Dat was wel schandalig, op die manier, tegen Liverpool", bekent Zirkzee. "Maar we moeten als team samenblijven. We weten wat we willen."

ANP Joshua Zirkzee namens Manchester United in duel met Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk

Bijna komt hij als allerlaatste speler het trainingsveld van de KNVB Campus op, ver achter de bondscoach. Door een sprintje in te zetten, weet hij Cody Gakpo vlak voor het betreden van het gras nog bij te halen. De twee lachen even. Ze kennen elkaar al langer.

Vanaf Onder 15 jaar heeft Zirkzee alle nationale selecties in Zeist vertegenwoordigd. Al vanaf zijn zestiende woont de Schiedammer in het buitenland, toen Bayern München hem weghaalde bij Feyenoord.

Tot een absolute doorbraak in Beieren kwam het niet. Na een goede huurperiode bij Anderlecht verdiende hij een transfer naar Bologna, waar hij na een uitmuntend seizoen deze zomer de grote clubs achter zich aan kreeg.

Serieuzer leven

Door een stap terug te doen, heeft Zirkzee er uiteindelijk dus twee vooruit kunnen doen. "Het vertrek bij Bayern heeft wel wat met me gedaan. Daarna wilde ik laten zien dat ik dat niveau in me had", blikt hij terug.

Oranje begint zaterdagavond in Eindhoven tegen Bosnië en Herzegovina (20.45 uur) aan een nieuwe Nations League-editie. Volgende week dinsdag is Duitsland (20.45 uur) de tegenstander in de Johan Cruijff Arena. Die wedstrijd is ook voor de Nations League. Hongarije is het vierde land in de groep.

Volgens Zirkzee neemt hij zijn vak nu ook een stuk serieuzer, zoals op het gebied van voeding en rust. "In München was ik nog heel jong. Nu heb ik meer ervaring en leef ik echt voor het voetbal."

En staat hij via Duitsland, België en Italië alsnog daar waar hij wil staan: in het Nederlands elftal. "Ik heb wel gedacht dat mijn traject misschien langer zou duren dan bij jongens die in Nederland doorbreken, maar twijfels heb ik nooit gehad."