Met Zirkzee heeft amateurclub Spartaan '20 derde international op EK: 'Trots'

Het was een voetnoot bij de 2-1 overwinning van Oranje op Turkije in de kwartfinales van het EK, maar voor Joshua Zirkzee was het een mijlpaal. De 23-jarige aanvaller van Bologna maakte als invaller in de 87ste minuut zijn debuut in het Nederlands elftal.

Voor Spartaan '20 in Rotterdam-Zuid was het EK daarmee in een klap geslaagd. Zirkzee werd de derde oud-jeugdspeler van de amateurclub die minuten maakte op het toernooi in Duitsland. Naast Zirkzee hebben ook Denzel Dumfries en Lutsharel Geertruida een verleden bij Spartaan '20.

'Dumfries was laatst bij de kampioenswedstrijd'

Dat kan menig profclub de Rotterdamse amateurs niet nazeggen. Het doet Ricardo Willemse, een echte clubman, deugd.

"We zijn trots met z'n allen", zegt Willemse. "Het mooie is dat ze allemaal af en toe op de club komen. Het zijn leuke, spontane jongens. Dumfries was hier laatst bij de kampioenswedstrijd van het eerste. Geertruida is er ook weleens. Komt hij bij een vriendje kijken."

Naast Zirkzee, Geertruida en Dumfries kwamen onder anderen de Nederlandse ex-internationals Hans Venneker, Anwar El Ghazi, Jetro Willems en Bruno Martins Indi en de Kaapverdische internationals Jamiro Monteiro en Garry Rodrigues vroeger uit voor Spartaan '20.

Ook amateurclubs AFC uit Amsterdam (Brian Brobbey, Daley Blind) en WDS '19 uit Breda (Bart Verbruggen, Virgil van Dijk) zijn overigens goed vertegenwoordigd in de huidige EK-selectie. PSV is de koploper met tien spelers die ooit het PSV-shirt droegen.

Voor welke clubs speelden de selectiespelers van Oranje (jeugd en senioren)? 10 spelers: PSV

7 spelers: Feyenoord

6 spelers: Ajax

5 spelers: Sparta Rotterdam

4 spelers: Liverpool, Bayern München

3 spelers: Spartaan '20 , ADO Den Haag, Manchester United

, ADO Den Haag, Manchester United 2 spelers: AFC, Anderlecht, AZ, Bologna, Borussia Dortmund, Celtic, Chelsea, FC Barcelona, FC Groningen, FC Volendam, Internazionale, Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, sc Heerenveen, Tottenham Hotspur, VfL Wolfsburg, WDS '19, Willem II *Minimaal 2 spelers

**Clubs van Ian Maatsen zijn ook meegenomen, al wacht hij nog op interlanddebuut

Al 43 jaar loopt de 47-jarige Willemse rond bij de club. Hij speelde in het eerste team en in 1995 begon hij als jeugdtrainer. Heel lang trainde hij de E1, het team met spelers onder 11 jaar (nu JO10 en JO11), de laatste jaren was hij trainer hij de jongens onder 8 jaar en coördinator onderbouw.

"Bruno Martins Indi is ook als jongetje bij me geweest", zegt Willemse. "Voor hem was het zijn eerste club. Hij ging zelfs mee op ons jaarlijkse jeugdkamp. Een echte Spartaan-jongen is hij. Toen hij bij Oranje het shirt van zijn eerste amateurclub op de training aan mocht trekken, droeg hij ons shirt."

Spartaan '20 heeft een goede naam als het gaat om de jeugdopleiding. Het is een talentenfabriek. Jaarlijks stappen meerdere jeugdspelers van de club uit Rotterdam-Zuid over naar een betaaldvoetbalorganisatie. Het leidt ertoe dat nog onontdekte talenten zich graag aansluiten bij de club.

"We krijgen duizenden aanmeldingen per jaar binnen", zegt Willemse. "Daarvan kunnen we er maar weinig uitnodigen of aannemen."

In 2009 kwam er een aanmelding binnen van ene Joshua Zirkzee, die toen nog speelde bij vv Hekelingen in Spijkenisse. "Hij viel op, was al groot, snel en technisch en kwam door zijn lengte wat sloom over. Een beetje flegmatiek. Ik ging in gesprek met zijn vader, een heel nuchtere man. 'Kan jij mijn zoon beter maken?' vroeg hij."

"Toen Joshua werd opgeroepen voor Oranje stuurde ik zijn vader een appje om hem te feliciteren", vervolgt Willemse. "Leuk om dat contact te houden met ouders. 'Bij Spartaan is het echt begonnen', zei hij. Hier ging hij stappen maken."

'Hij maakte de gekste doelpunten, maar juichte nooit'

Twee seizoenen was Willemse de trainer van Zirkzee bij Spartaan '20. "Hij maakte de gekste doelpunten, maar hij juichte nooit. Dat vond ik wel vervelend. Hij stak zijn hand op, meer niet. Dat kwam een beetje arrogant over, maar dat was hij helemaal niet. Hij was gewoon een van de jongens."

"We wonnen van iedereen", weet Willemse nog. "Behalve van Ajax... Dat vinden we hier in Rotterdam niet zo leuk."

In 2013 vertrok Zirkzee naar ADO Den Haag en na een jaar bij Feyenoord verkaste het talent op zestienjarige leeftijd naar de jeugdopleiding van Bayern München.

Toen Zirkzee in 2020 als wisselspeler van Bayern de Champions League achter zijn naam kreeg, kwam hij de medaille en zijn shirtje brengen in Rotterdam-Zuid. Dat shirt hangt nu ingelijst aan de muur in de kantine, naast die van andere profs met een verleden bij Spartaan '20. Zirkzee kreeg in ruil zijn E1-shirt van Spartaan terug.

"Laatst stond ik voor het stoplicht", vertelt Willemse. "Hoor ik iemand toeteren. Tuut, tuut. 'Hé Ricardo, alles goed?' zegt een meneer. 'Ken je me niet meer?' Was het de vader van Denzel Dumfries. Zo gaat dat. Het blijft uniek."

