NOS Voetbal • vandaag, 10:11 Buitenlandse media over 'ondeugend' Oranje: 'Weghorst de superjoker'

Buitenlandse media zijn onder de indruk van de ommekeer van het Nederlands elftal in de met 2-1 gewonnen kwartfinale van het EK tegen Turkije. Vooral Wout Weghorst krijgt complimenten. Na zijn invalbeurt wist Oranje binnen zes minuten twee keer te scoren. Ook weerhield hij Turkije zittend van een 0-2 voorsprong.

"De spits had meteen impact en veroorzaakte problemen met zijn lengte in het strafschopgebied", schrijft de BBC. De Duitse krant Berliner Zeitung noemt Weghorst "de superjoker" van Oranje.

De Belgische omroep VRT hoopt dat het Nederlands elftal op 14 juli in de finale staat en verwijst symbolisch naar Johan Cruijff: "Veertien en Oranje dat past bij elkaar, u weet waarom."

Voor rust was het Nederlands elftal nog in gevecht met zichzelf. Het lukte maar niet om door de muur van Turkse verdedigers te breken. "Lange tijd was Nederland, op enkele uitzonderingen na, fantasieloos en kende het nauwelijks gevaarlijke acties", aldus de Duitse krant Bild.

Dreiging

Na de 0-1 in de 35ste minuut gaf Oranje geen blijk van beterschap. Duidelijk was dat bondscoach Ronald Koeman iets moest doen om het tij te keren. Na rust bracht hij Weghorst in de ploeg.

Weghorst zorgde in ieder geval voor dreiging. Met een kopbal bediende hij Memphis Depay, die vrij voor de goal net niet kon scoren (maar ook buitenspel stond). Niet alleen aanvallend, ook verdedigend hielp Weghorst mee met z'n lange benen.

Na een knappe redding van doelman Bart Verbruggen op een schot van Kenan Yildiz, werkte Weghorst al zittend de bal weg. Zo werd ternauwernood voorkomen dat Turkije verder kon uitlopen.

AFP Het lange been van Wout Weghorst voorkomt dat Turkije kan scoren

In de 70ste minuut maakte Stefan de Vrij de gelijkmaker. Even later was het weer raak: een eigen goal van Mert Müldür onder druk van Cody Gakpo.

De strijd was nog niet gestreden. "Hoewel tot dan toe ritmisch, werd de wedstrijd in de laatste minuten aan het wankelen gebracht", schrijft het Franse L'Equipe.

'Ondeugende ploeg'

Micky van de Ven blokte een schot van Zeki Çelik, ook Kerem Aktürkoğlu haalde uit en Verbruggen moest opnieuw ingrijpen. Ook in blessuretijd bracht de doelman met een prachtige reflex redding.

"Verbruggen heeft de Nederlanders een verlenging bespaard", aldus de Engelse Sunday Times.

"Turkije verslagen door een ondeugende Nederlandse ploeg", meldt het Franse L'Equipe. Het Belgische Het Laatste Nieuws schrijft: "Oranje had in z'n kwartfinale een vette kluif aan Turkije, maar trok dankzij vijf dolle minuten toch de felbevochten zege over de streep."

"Turkije vecht hartstochtelijk, maar Nederland viert feest", vat Berliner Zeitung de wedstrijd samen.

Goed gevoel bij Turkse bondscoach

De Turkse bondscoach Vincenzo Montella verlaat het EK ondanks de uitschakeling door Oranje met een goed gevoel.

"We speelden met zo veel passie. We verdienden meer. We mogen trots zijn op hoe we hier gespeeld hebben. Na dit EK zal Turkije met andere ogen bekeken worden. Met meer respect", zei Montella op de persconferentie.

Woensdag 10 juli is Engeland om 21.00 uur in Dortmund de volgende tegenstander van het Nederlands elftal. De andere halve eindstrijd wordt dinsdag gespeeld tussen Spanje en Frankrijk.