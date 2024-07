ANP

NOS Nieuws • morgen, 00:39 Feest in verschillende steden na overwinning Oranje

Op tal van plekken wordt de winst van het Nederlands elftal gevierd. Op pleinen in onder meer Arnhem, Den Haag en Almelo is door duizenden fans gefeest.

In Amsterdam is het op Plein 40-45 druk. Veel Turkse Nederlanders zijn daar samen gekomen. De politie waarschuwt dat het plein met de auto niet meer bereikbaar is. Ook in de Haagse Schilderswijk zijn fans in groten getale aanwezig. De sfeer is volgens de gemeente feestelijk.

De politie in Amersfoort kondigde eerder op dinsdag aan dat de rotonde De Stier deels afgesloten zou worden om te voorkomen dat automobilisten eindeloos claxonnerend rondjes kunnen rijden. De politie noteert daar de kentekens van voertuigen die "gevaarlijk rijgedrag vertonen".

Vuurwerk

In een aantal plaatsen werd ook vuurwerk afgestoken. In Nuenen belandde een vuurpijl in de dakgoot van een woning. Vervolgens vatte het isolatiemateriaal vlam. De brandweer heeft inmiddels de brand onder controle.

Fans slaags in fanzone

In de fanzone van de UEFA bij de Brandenburger Tor in Berlijn braken na de wedstrijd relletjes uit. Turkse en Nederlandse supporters raakten slaags. De fans keken in de fanzone de wedstrijd omdat ze geen kaartje voor de wedstrijd hadden. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen en of er supporters zijn gearresteerd.

Groot feest van Almelo tot Berlijn na winst van Oranje:

1:18 Afgelopen! Groot feest van Almelo tot Berlijn na winst Oranje