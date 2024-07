Trots bij Oranje na bereiken halve finales: 'We zijn weer een stapje dichterbij'

"Dit is wat we nodig hebben." Aanvoerder Virgil van Dijk heeft na het gewonnen EK-kwartfinaleduel met Turkije (2-1) weinig woorden nodig om het gevoel van de spelersgroep van Oranje te beschrijven.

Zes minuten waren er nodig om het sluimerende chagrijn te doen veranderen in optimisme, trots en vertrouwen. Oranje stond in de zeventigste minuut nog met 0-1 achter, maar een kopbal van Stefan de Vrij en een eigen goal van de Turkse verdediger Mert Müldür betekenden de ommekeer.

Oranje had het lastig, erkent Van Dijk - erg lastig. "We moesten heel diep gaan. Als je ziet hoe iedereen reageerde op een redding, block of tackle... we hebben het met z'n allen gedaan. We willen allemaal onze droom waarmaken en we zijn een stapje dichterbij. Ik ben trots op deze jongens."