Oranje toont veerkracht tegen Turkije en staat na 20 jaar weer in halve finales EK

Het Nederlands elftal heeft zich na een comeback in de tweede helft geplaatst voor de halve finales van het EK. Oranje kwam in de kwartfinale tegen Turkije een 0-1 achterstand in Berlijn in de tweede helft te boven: 2-1.

Stefan de Vrij maakte gelijk en een eigen goal van Mert Müldür was beslissend. Voor het eerst in twintig jaar haalt Nederland de laatste vier op een EK.

Woensdag 10 juli is Engeland om 21.00 uur in Dortmund de volgende tegenstander van het Nederlands elftal. De andere halve eindstrijd wordt dinsdag gespeeld tussen Spanje en Frankrijk.

Voor het eerst dit toernooi koos bondscoach Ronald Koeman voor dezelfde elf. Dat betekende dat Steven Bergwijn, die met lichte knieklachten kampte, net als in de achtste finale tegen Roemenië startte als rechtsbuiten. "Je probeert vastigheden te zoeken", verklaarde Koeman.

Het leverde een sterke beginfase van Oranje op in het Olympiastadion. Binnen één minuut was daar al de eerste kans voor Oranje. Memphis Depay wurmde zich vrij in het Turkse strafschopgebied en kon uithalen. De bal stuiterde net een beetje op en de spits schoot hoog over.

Slordig voorin

Koeman beantwoordde de gemiste kans met een minzame glimlach aan de zijlijn. Die had er best in gemogen, dacht de bondscoach. Wat volgde wat een sterke fase van Oranje met veel balbezit. Turkije wist zich geen raad en leverde de bal veelvuldig in.

Wat Oranje niet deed, was doordrukken. Voorin ontbrak het aan zorgvuldigheid. Een schot van Depay werd nog geblokt. Cody Gakpo schoot naast en Xavi Simons over. De slordigheden van Oranje werden steeds talrijker en sloegen ook over op de rest van het elftal.

Zo kon Turkije groeien in de wedstrijd en begonnen de Turkse fans zich te roeren. Bij de geboren Arnhemmer Ferdi Kadioglu begon vanaf de Turkse linkerkant menig aanval. Schoten van Salih Özcan en Arda Güler waren niet gevaarlijk.

Ook de Turken bleven niet feilloos. Balverlies van Arda Güler had een kansrijke counter kunnen opleveren, maar Gakpo, de uitblinker van het vorige duel, struikelde over de bal. Balverlies van Tijjani Reijnders leverde weer een Turkse aanval op via Baris Alper Yilmaz, maar Virgil van Dijk was alert.

Akaydin kopt Turkije op voorsprong

Nederland gaf opvallend veel hoekschoppen weg en de vierde was zelfs een cadeautje. Hoewel Nathan Aké de bal duidelijk raakte, liet Denzel Dumfries de bal bewust over de achterlijn open. Laat die corner nu net de Turkse goal opleveren. Niet direct, maar wel in tweede instantie.

Van de andere kant gaf Güler de voorzet, Bart Verbruggen twijfelde en liet de bal gaan, waarna Samet Akaydin bij de tweede paal kon binnenkoppen. Dumfries, Reijnders en Steven Bergwijn stonden erbij, maar waren, met nog twee Turken in de buurt, niet in staat een goal te voorkomen.

Na de goal in de 35ste minuut gaf Oranje geen blijk van beterschap. Bergwijn probeerde het nog een keer van afstand. Het schot ging over. De aanvallers hadden het niet in de eerste helft. Duidelijk was dat Koeman iets moest doen om het tij te keren.

Weghorst valt in

De bondscoach greep inderdaad in. Bergwijn bleef achter in de kleedkamer en spits Wout Weghorst kwam in de ploeg. Daardoor ging Simons naar de rechterkant en Depay naar de positie achter Weghorst. Op het WK van 2022 dwong Weghorst in de kwartfinale tegen Argentinië met twee goals een verlenging af. Kon hij weer zoiets bewerkstelligen?

Weghorst zorgde in ieder geval voor dreiging. Met een kopbal bediende hij Depay, maar de spits stond buitenspel. Depay miste de kans bovendien. Turkije was via Güler nog gevaarlijker. De linkspoot schoot een vrije trap via de vingertoppen van Verbruggen op de paal.

Daar ontsnapte het Nederlands elftal en dat gebeurde daarna nog een keer. Verbruggen redde knap op een schot van Kenan Yildiz, waarna Weghorst al zittend kon wegwerken. Dat was een incident, want de druk en het balbezit van Oranje namen toe.

De Vrij maakt gelijk

Weghorst kreeg een open kans, maar schoot via de Turkse keeper Mert Günok en de paal naast. Uit die corner kwam de gelijkmaker. Depay passte op Schouten, kreeg de bal terug, waarna de vrijstaande Stefan de Vrij de voorzet van Depay kon inkoppen.

Het was precies het moment waarop Koeman vers bloed wilde brengen, met onder anderen Joshua Zirkzee. Die kon weer gaan zitten. Joey Veerman en Micky van de Ven kwamen wel in de ploeg voor Reijnders en Aké.

Oranje ging erop en erover. Zes minuten na de gelijkmaker kwam Nederland op voorsprong. Dumfries had een goede voorzet in huis en bij de tweede paal gleed Gakpo binnen, athans zo leek het. Het bleek niet de vierde EK-goal van Gakpo, maar een eigen goal van Mert Müldür.

De zege was echter nog allerminst binnen, want de Turken gingen in de slotfase voor de gelijkmaker. Van de Ven blokte een schot van Zeki Çelik, ook Kerem Aktürkoğlu haalde uit en Verbruggen moest redding brengen. In de slotminuut kon Gakpo de wedstrijd beslissen, maar doelman Mert Günok hield het spannend.

Zelfs in blessuretijd, met debutant Zirkzee alsnog in de ploeg, kregen de Turken nog kansen. Opnieuw bracht Verbruggen met een prachtige reflex redding. Pas toen het fluitsignaal klonk was het zeker. Oranje mag zich opmaken voor de halve finale op het EK, voor het eerst sinds 2004.