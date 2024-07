NOS Voetbal • vandaag, 20:40 Engeland worstelt zich naar halve finales EK: winst op Zwitserland in penaltyreeks

4:01 Bekijk de samenvatting van Engeland - Zwitserland

Engeland heeft met hangen en wurgen de halve finales van het EK voetbal bereikt door in Düsseldorf Zwitserland op strafschoppen uit te schakelen. In de halve finale is de winnaar van het duel tussen Nederland en Turkije de tegenstander.

De Engelsen moesten in Düsseldorf voor het bereiken van de laatste vier wel een in de tweede helft opgelopen 1-0 achterstand wegwerken. Na de 1-1 van Bukayo Saka volgde een verlenging waarin niet meer werd gescoord.

Engeland nam de strafschoppen beter dan Zwitserland, dat alleen Manuel Akanji zag missen. Bij het vorige EK verloor Engeland nog in de finale van Italië na penalty's.

2:05 Engelsen rekenen af met penaltytrauma; Pickford stopt strafschop van Akanji

Wil het echte Engeland nu opstaan? Die vraag hangt al het hele EK boven de steeds weer teleurstellende ploeg van bondscoach Gareth Southgate en weer is het de Engelsen niet gelukt er een positief antwoord op te vinden, want overtuigend was het niet wat ze in de kwartfinale lieten zien.

Met Saka - tegen zijn zin - als wingback op rechts en Kieran Trippier in die rol op links, ruimde Southgate in zijn honderdste wedstrijd als bondscoach een plek op het middenveld in voor de pas 19-jarige Kobbie Mainoo, het talent van Manchester United, naast Declan Rice. Op die manier zou Phil Foden wat meer in zijn favoriete zwervende rol kunnen spelen, net als Jude Bellingham, dichter achter Harry Kane.

Plaagstootjes

Wat leverde die strategische aanpassing op? Aanvankelijk niet bijster veel. Na wat plaagstootjes van de Zwitsers te hebben doorstaan zag Rice in de dertiende minuut een afstandsschot van richting worden veranderd, hetgeen Mainoo drie minuten later overkwam op de rand van de zestien.

De eerste uitbraak van Saka op rechts leidde in de 21ste minuut tot de eerste corner, door Kane ver naast gekopt. Diezelfde Saka, in de eerste helft de gevaarlijkste man, haalde vierde minuten later opnieuw de achterlijn, passeerde zijn man, maar kreeg zijn voorzet niet bij een medespeler.

Het beste moment was vlak voor rust toen weer Saka op rechts bij de achterlijn Michel Aebischer afschudde en Mainoo bediende, maar de Zwitserse aanvoerder Granit Xhaxa kreeg nog een voet tegen diens inzet.

1:39 Embolo tikt van dichtbij binnen en zet Zwitserland op een 1-0 voorsprong

De Engelsen hadden in de eerste helft weinig te vrezen van het eveneens met wingbacks spelende Zwitserland. Engeland was ook na rust aanvankelijk de ploeg met het meeste balbezit en moest alleen beducht zijn op een spaarzame Zwitserse uitval, zoals in 51ste minuut, toen Embolo ineens in de zestien werd aangespeeld, maar gehinderd door Konsa een rollertje produceerde.

Embolo tikt 1-0 binnen

Maar tot uitgespeelde kansen leidde het veldoverwicht niet, waarmee de mannen van Southgate Zwitserland het gevoel gaven dat voor het eerst in de historie de halve finale bij een EK misschien wel haalbaar was. Ndoye dook haverwege de tweede helft gevaarlijk op in het strafschopgebied, maar kreeg geen ruimte om uit te halen, omdat Kane in de weg liep.

Engeland creëerde weinig meer en kreeg daar in de 75ste minuut de rekening voor gepresenteerd. Ndoye kreeg de bal op rechts mee, gaf voor en zag zijn door John Stones licht van richting veranderde voorzet van dichtbij door Embolo binnengetikt worden: 0-1.

1:14 Saka slaat toe met geplaatst schot en brengt Engeland naast Zwitsers

Met drie wissels (Luke Shaw. Eberechi Eze en Cole Palmer) probeerde Southgate het tij te keren. En dat lukte al vijf minuten later, al was het wel basiskracht Saka die met een mooi geplaatst schot de Zwitserse doelman Yann Sommer kansloos liet: 1-1.

Na de gelijkmaker nam Engeland weer gas terug en omdat Zwitserland ook niet meer aandrong, draaide het voor de Engelsen net als tegen Slowakije op een verlenging uit. Rice was daarin na vijf minuten als eerste dichtbij de 2-1, maar Sommer stompte zijn schot nog net naast.

Schrikmomenten

Zo zag de al sinds de wereldtitel van 1966 naar succes smachtende Engelse aanhang het uitdraaien op strafschoppen, al was er in de tweede helft van de verlenging nog even een schrikmoment bij een indraaiende Zwitserse hoekschop van invaller Xherdan Shaqiri die op de kruising belandde. Diezelfde Shaqiri knalde even later nog op de vuisten van Jordan Pickford.

Nadat Palmer de eerste strafschop voor de Engelsen raak had geschoten, ontpopte Pickford zich tot de held door meteen de matig ingeschoten strafschop van Manuel Akanji te stoppen. Bellingham, Saka - die in de EK-finale tegen Italië nog had gemist -, Ivan Toney en Trent Alexander-Arnold scoorden en verlosten de Engelsen daarmee van hun penalty-trauma.

