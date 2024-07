AFP Vreugde bij Ronald Koeman

NOS Voetbal • morgen, 00:28 Koeman ziet Oranje op vechtlust halve finale halen: 'Dit had niemand verwacht'

Ronald Koeman kan het niet geloven. Zijn Nederlands elftal staat voor het eerst in twintig jaar weer in de halve finale van het Europees kampioenschap voetbal. Dat Oranje dat na een achterstand tegen Turkije alsnog voor elkaar kreeg, maakt de bondscoach trots: "We staan in de halve finale van een EK, dat had niemand verwacht."

"Je weet van tevoren dat het een lastige wedstrijd wordt en zij op basis van hun enthousiasme en ook kwaliteit de strijd aangaan. Dat zie je aan de manier waarop ze op het laatst de bal er nog in brachten", blikt Koeman terug. "Dan ben je superblij, want wat blijft staan is dat je de halve finale van het EK hebt gehaald."

6:17 Koeman prijst veerkracht Oranje: 'Staan in halve finale, had niemand verwacht'

Koeman vond dat Nederland in Berlijn goed aan de kwartfinale begon. "Als Memphis Depay die kans meteen benut, dan is er helemaal geen discussie, al begrijp ik 'm wel", zei de bondscoach doelend op de discussie tussen NOS-analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart, die Wout Weghorst wel als diepe spits in de basis willen zien.

'Zij gaan dan iets voelen'

Maar na een goed eerste kwartier verdween de swung bij Nederland, wat volgens Koeman de verdienste van Turkije was. "We konden in de beginfase via de box op het middenveld Xavi Simons en Steven Bergwijn vaak vinden. Maar op een geven moment gingen zij dat beter verdedigen en de ruimtes afsluiten, dan moet je rond gaan spelen en er eigenlijk omheen, zoals wij dat zeggen. We werden ook slordig, leden een keer balverlies uit een doeltrap. Zij gaan dan iets voelen en dat moet je ze niet geven, want daar gaan zij op een hele goede manier mee om."

6:18 Bekijk de samenvatting van Nederland - Turkije

Het moment dat vooraf ging aan de 1-0 van Turkije verbaasde Koeman ook. "Ik dacht: wat doet Denzel Dumfries nou? Ik denk dat hij niet in de gaten had dat Nathan Aké de bal nog raakte. Hij had 'm natuurlijk gewoon weg moeten trappen, want het was een corner. Op zich hebben we die goed verdedigd, alleen bij deze afgeslagen corner houden we achterin geen lijn, waardoor het geen buitenspel is. Maar goed, het is Denzel vergeven. Hadden we er nog maar veel meer met zo'n groot hart, dan hadden we het nog beter kunnen doen."

'Vandaag geven we wel thuis'

Toch zag Koeman er wel meer met een groot hart, corrigeerde hij zichzelf meteen. "We maken de 1-1, zij konden er niet meer uitkomen, maar het is ook dat we na een slechte fase waarin we achterkomen, terugvechten en met een beetje geluk op het einde het toch redden. We krijgen vaak de kritiek dat we op zulke momenten niet thuis geven, maar vandaag geven we dat wel."

Over het al in de rust inbrengen van Weghorst zei Koeman: "Ik zag dat zij met de voorsprong op zak nog verder terug zouden gaan. Dan weet je dat je met Wout iemand hebt die bij de voorzetten voor de goal is, met Memphis erachter, daar komen gevaarlijke mommeten uit. Of ik met Wout en Memphis samen zou kunnen beginnen? Zou kunnen, maar we hebben nu gewonnen en we doen het op deze manier."

2:27 Oranje viert feest met publiek na bereiken halve finales

Over de komende tegenstander Engeland zegt de bondscoach: "Ja, leuk. Het zijn goede spelers, maar die hebben wij ook. We spelen in Dortmund, in een van de mooiste stadions, dichterbij Nederland, misschien scheelt dat ook. We hebben nog niet de beste ploegen gehad, ik begrijp dat men dan vindt dat het logisch is, maar dat is het niet. Wij gaan verder, dat is een grot compliment aan de spelers."