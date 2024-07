Oranje presteert op EK optimaal, maar nu moet het een topland verslaan

AFP De spelers van Oranje vieren feest

"Wanneer het EK geslaagd is? Als we winnen. Anders niet", zei bondscoach Ronald Koeman aan de vooravond van het EK.

Ondanks een verre van perfect toernooi in Duitsland kan het nog steeds: Oranje bereikte gisteravond de halve finales. En dat is een bijzondere prestatie van dit team en ook een sterk staaltje van bondscoach Ronald Koeman.

Koemans voorganger Louis van Gaal achtte de kwaliteit van zijn selectie aanvallend zo beperkt dat hij alleen met een behouden 5-3-2-systeem kans zag op succes op het WK. Het bracht Oranje tot de kwartfinales, waar de latere wereldkampioen Argentinië na strafschoppen te sterk was.

Breuk met Van Gaal

Genieten was het niet van Oranje in Qatar. Het spel maakte zelfs chagrijnig. Bij de start van zijn tweede termijn als bondscoach brak Koeman opzichtig met de lijn van Van Gaal. "Ik wil het anders gaan doen", sprak hij. "We gaan terug naar het systeem wat we toen speelden."

Terug naar 4-3-3 dus. "In principe", zei hij er nog wel bij. Met een afgang tegen Frankrijk (4-0) en nederlagen tegen Kroatië (2-4) en Italië (2-3) vielen de resultaten aanvankelijk tegen. "Ons systeem heeft hier niets mee te maken", zei Koeman nog.

Toch besloot Koeman na een zomer vol hoofdbrekens in de EK-kwalificatie terug te keren naar een systeem met wingbacks en drie centrale verdedigers. Terug naar een formatie die vergelijkbaar was met het WK-systeem van Van Gaal.

In de aanloop naar dit EK koos Koeman toch maar weer voor 4-3-3. Het leverde vrolijk stemmende oefenwedstrijden op tegen Canada (4-0) en IJsland (4-0) in de voorbereiding en ook de EK-start tegen Polen (2-1) was positief.

Tegen grootmacht Frankrijk (0-0) was het in het tweede EK-duel pover, maar dat was ook niet zo gek. Ook de kwartfinale tussen Portugal en Frankrijk was immers vrijdag geen spektakel. Tegen de ploeg van bondscoach Didier Deschamps is het moeilijk spelen, laat staan winnen.

De teleurstelling dit EK zat in het laatste groepsduel met Oostenrijk (3-2 verlies). Oranje kreeg een lesje in modern pressievoetbal, Koeman kreeg een lesje van de Oostenrijkse bondscoach Ralf Rangnick. Het betekende een derde plaats in de poule.

Gunstig speelschema

De bondscoach liet zich er niet door in de war brengen, raakte niet in paniek, hield vast aan zijn speelwijze en zag de beloning komen, mede dankzij een gunstige plek in het schema van de knock-outfase.

In de achtste finales won Nederland overtuigend met 3-0 van Roemenië, de nummer 47 van de FIFA-wereldranglijst, en in de kwartfinales volgde gisteren een 2-1 overwinning op karakter tegen Turkije, de nummer 42 van de wereld.

Het Nederlands elftal, zelf de nummer 7 van de FIFA-ranglijst, presteert daarmee optimaal. Het spel is weliswaar wisselvallig, het is nog lang geen schoolvoorbeeld van de Hollandse School, maar is over het algemeen leuker om naar te kijken dan in Qatar.

Bovenal is een plaats in de halve finales met deze groep een uitstekend resultaat. Want, zoals bekend, mist Oranje tal van spelers door blessures.

In principe heeft Koeman meer kwaliteit tot zijn beschikking dan Van Gaal bij het WK in Qatar, maar door de talloze blessures verviel dat voordeel flink. Sleutelspeler Frenkie de Jong is de voornaamste afwezige, hij zat gisteren in Berlijn als supporter op de tribune.

Maar ook de afwezigheid van onder anderen Teun Koopmeiners, Quilindschy Hartman, Noa Lang, Marten de Roon, Quinten en Jurriën Timber en Mats Wieffer telt.

Dat maakt de prestatie van Koeman en Oranje des te knapper. Dat beseft ook de bondscoach: "Niemand had dit verwacht." Hij bouwde een echt team van de spelers die wel beschikbaar waren en gaf tot nu toe iedereen de indruk belangrijk te zijn.

Halve finale, net als in 2004

Oranje staat in de halve finales van het EK, voor het eerst sinds 2004. Toen werden de halve finales het eindstation, met spelers als Clarence Seedorf, Jaap Stam, Phillip Cocu, Edgar Davids, Marc Overmars, Ruud van Nistelrooij en Arjen Robben.

ANP Jaap Stam en Edgar Davids balen van het verlies in de halve finale in 2004

Gastland Portugal was in die halve finale in Lissabon veel te sterk, al viel de uitslag mee (2-1). Dat EK werd geen memorabel toernooi, ook omdat Oranje toen in Portugal geen moment echt indruk maakte.

Bij een roemloze uitschakeling woensdagavond tegen Engeland gaat dit toernooi vermoedelijk ook zo de geschiedenis in. Daarvoor zijn de hoogtepunten te beperkt. Het is ook nog niet meer dan een kwartfinale op een WK, zoals onder Van Gaal.

Om het een onvergetelijk toernooi te maken moet Engeland worden verslagen. Woensdag wacht een echte test tegen de nummer vijf van de FIFA-ranglijst, een topland dus. Zoals Koeman vooraf al zei, het toernooi is nog niet geslaagd.