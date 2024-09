NOS Voetbal • vandaag, 12:13 Opgebloeide Gravenberch: 'Ik nonchalant? Dat zit ook een beetje in mij'

Ryan Gravenberch is blij dat hij bij Liverpool voor het eerst in lange tijd het onvoorwaardelijke vertrouwen van een trainer voelt. De in vorm verkerende middenvelder wil die lijn nu bij het Nederlands elftal doortrekken.

De 22-jarige Gravenberch was afgelopen weekend een van de meest besproken voetballers uit de Premier League na zijn uitstekende optreden in de competitietopper tegen Manchester United (0-3).

'Voel vertrouwen'

De Amsterdammer zat op Old Trafford overal tussen en strooide met passes. Het leverde Gravenberch veel lovende kritieken op. "Ik blijf er best rustig onder. Het gaat goed, daar ben ik heel blij om", vertelde hij woensdagochtend tegen de NOS. "Ik heb drie basisplaatsen gehad. Het is lekker om het vertrouwen van de trainer te krijgen, dat vertrouwen betaalt zich nu uit."

Vanzelfsprekend is Gravenberch blij dat trainer Arne Slot het nu in hem ziet zitten. De voetballer meldde zich na het EK in Duitsland zelfs eerder dan gepland weer bij de club. "Ik sprak hem van tevoren. Hij vertelde op welke positie (verdedigende middenvelder, red.) ik mij moest focussen en dat heb ik denk ik wel laten zien."

AFP Ryan Gravenberch heeft bij Liverpool weer reden tot lachen

Volgens Gravenberch heeft hij veel geleerd van zijn overstap van Ajax naar Bayern München in 2022. In Duitse dienst speelde hij weinig. "Dat was best moeilijk", stelt hij. Gravenberch vindt dat hij door die mindere fase bij Bayern mentaal sterker is geworden. "Bij Ajax speelde ik vrijwel alles. Dat is in het buitenland toch wel anders."

Ronald Koeman uitte dinsdag op de persconferentie goede hoop dat "het kwartje nu wel valt" bij Gravenberch. De bondscoach doelde daarbij ook op een "stuk concentratie" die bij de voetballer voor verbetering vatbaar zou zijn.

Iedereen zegt altijd over mij, maar dat zit ook een beetje in mij. Ryan Gravenberch over het feit dat hij als nonchalant te boek zou staan

Is Gravenberch dan zo nonchalant? Hij vindt het zelf wel meevallen, maar legt dat ontstane beeld wel uit. "Iedereen zegt dat altijd over mij, maar dat zit ook een beetje in mij. Ik ben nu goed bij Liverpool begonnen, dan hoor je er niemand over dat ik nonchalant zou zijn."

Jong Oranje

Wat voor Gravenberch niet meehielp, is dat hij zich in september 2023 afmeldde voor Jong Oranje, omdat hij zich wilde concentreren op Liverpool. Het kwam hem op de nodige kritiek staan.

De voetballer was toen net overgestapt naar de club van toenmalig trainer Jürgen Klopp. Het kwam Gravenberch op kritiek van bondscoach Michael Reiziger te staan. Ook Koeman was destijds niet blij met die keuze van Gravenberch. "Ik vind dat je altijd beschikbaar moet zijn. Jong Oranje is ook een vertegenwoordigend elftal", zei Koeman destijds.

Een jaar later, nu de zon een stuk feller schijnt, vindt Gravenberch niet dat hij ineens een heel ander mens of andere voetballer is geworden. "Ik denk dat jullie het een beetje overdrijven. Ik ben nog steeds dezelfde Gravenberch..."

ANP Ryan Gravenberch dinsdag onder toeziend oog van bondscoach Ronald Koeman op de training van Oranje