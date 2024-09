NOS Voetbal • vandaag, 06:39 Koeman zoekt fris elan bij Oranje: 'Misschien valt kwartje nu bij Gravenberch' Thierry Boon Thierry Boon

1:39 Koeman neemt afscheid van Bergwijn en ziet in de spits een vacature openstaan

"Natuurlijk ben je op zoek naar fris elan. Waar mogelijk wil je als bondscoach jeugd inpassen, want dat is de toekomst." Bij de aftrap van een nieuwe cyclus met het Nederlands elftal gaf bondscoach Ronald Koeman een inkijkje in zijn brein. Langzaam moeten zich de contouren van een nieuw Oranje vormen.

Het is 55 dagen na de uitschakeling in extremis tegen Engeland in de halve finales van het EK en het Nederlands elftal is voor het eerst weer bijeen. De conclusie van Koeman? Het gat naar de top valt best mee. "Ik denk dat we nog steeds een sterk elftal kunnen brengen. Dat bewijst het EK wel."

Nu gaat de blik op het WK, over twee jaar in Canada, Mexico en Amerika. De eerste tekenen worden in Zeist al rap zichtbaar. Koeman heeft nog eens kritisch gekeken naar zijn selectie en kwam tot het besluit om afscheid te nemen van Marten de Roon (33), Georginio Wijnaldum (33) en Daley Blind (34).

Afscheid, vertrouwen en zorgen

De eerste twee kregen hun vaarwel te horen via FaceTime. Voor het afscheid van Blind trok Koeman naar Girona. "Ik denk dat ze het wel aangevoeld hebben en ze begrepen het ook allemaal", vertelde Koeman. "Ze hebben me bedankt voor de mooie tijd."

In Virgil van Dijk, die tijdens het komende WK 35 jaar oud wordt, gelooft Koeman nog wel. Hij is en blijft zijn aanvoerder. Ook voor Stefan de Vrij had Koeman een plaats in zijn selectie gereserveerd, ware het niet dat de basisspeler van het afgelopen EK geblesseerd raakte.

1:05 Koeman bezocht Van Dijk: 'Gaat er nog twee jaar op allerhoogste niveau tegenaan'

Datzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor Frenkie de Jong, de spil van Oranje op wie Koeman in zijn tweede periode als bondscoach zo bar weinig een beroep kon doen. De Jong heeft nog steeds last van zijn enkel, de blessure die hem het EK kostte, en speelde dit seizoen nog geen minuut voor FC Barcelona.

"Dat is zorgelijk", bekende Koeman dinsdagmorgen op een persconferentie dan ook. "Ik begrijp dat het steeds iets beter gaat, maar hij is nog niet fit. Frenkie heeft drie keer achter elkaar een vervelende enkelblessure gehad. Dan zit er schade."

Steven Bergwijn hoeft na zijn transfer naar Saudi-Arabië niet meer te rekenen op een belletje van Koeman. Die deur is keihard dichtgesmeten. Terwijl de clubloze Memphis Depay, mits hij een juiste werkgever weet te vinden, nog altijd in het hoofd van de bondscoach zit.

Kan Gravenberch nu wel overtuigen?

Aan Ryan Gravenberch de taak om ook in dat hoofd te komen. Na het wegvallen van De Jong, De Roon en Teun Koopmeiners waren er afgelopen EK best kansen op het middenveld van Oranje, maar Gravenberch kwam geen minuut in actie. Hij kon Koeman niet overtuigen.

2:07 Koeman ziet Gravenberch kans pakken bij Liverpool: 'Is ook een stukje vertrouwen'

Dat doet hij in de eerste duels van het nieuwe seizoen bij Liverpool wel. Onder Arne Slot bloeit Gravenberch (vooralsnog) op en wordt de bij Ajax opgeleide middenvelder bestempeld tot de revelatie tot nu toe van Liverpool.

"Ik heb altijd al veel potentie gezien in Ryan, maar hij kan soms nog weleens te makkelijk zijn of zijn concentratie verliezen", aldus Koeman. "Maar misschien valt het kwartje nu wel bij hem. Dat zou geweldig zijn, want dan kan hij ook een geweldige speler voor ons zijn."

Broodnodige stap Veerman

Waar Gravenberch elke wedstrijd in de Premier League vol aan de bak moet, is dat bij Joey Veerman wel anders. Na een uitstekend seizoen met PSV hoopte de Volendammer met een goed EK een toptransfer af te dwingen. Maar het liep anders, met zijn wissel na 34 minuten in de verloren groepswedstrijd tegen Oostenrijk als dieptepunt.

Veerman is in Nederland gebleven. En dat is niet het beste voor zijn ontwikkeling, weet Koeman. In de wedstrijden tegen kleinere clubs lijkt het alsof de PSV-middenvelder de eredivisie al heeft uitgespeeld.

"Soms is het voor Joey te makkelijk", concludeerde Koeman, die Veerman graag naar een sterkere competitie ziet gaan. "Dat zou voor hem een broodnodige stap zijn."

Oranje bij de NOS Oranje speelt zaterdagavond in Eindhoven tegen Bosnië en Herzegovina (20.45 uur) voor een nieuwe Nations League-editie. Volgende week dinsdag is Duitsland (20.45 uur) de tegenstander in de Johan Cruijff Arena. Die wedstrijd is ook voor de Nations League. Beide wedstrijden zijn live te zien op NPO 1 en via de site en app van de NOS. Ook wordt er een liveblog bijgehouden en wordt er op NPO Radio 1 integraal verslag gedaan.