Koeman voelde twijfel bij Van Dijk: 'Ben naar Liverpool geweest voor Virgil'

Bondscoach Ronald Koeman heeft na het EK in Duitsland, waar het Nederlands elftal afgelopen zomer naar zijn idee met het bereiken van de laatste vier maximaal heeft gepresteerd, afscheid genomen van de routiniers Daley Blind, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum. Maar hij vreesde ook even voor aanvoerder Virgil van Dijk.

"Ik ben naar Liverpool gegaan, omdat ik merkte aan Virgil hoe hij erin zat na het EK", vertelt Koeman in aanloop naar de komende Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (7 september in Eindhoven) en Duitsland (10 september in Amsterdam).

Oranje bij de NOS Oranje speelt zaterdagavond in Eindhoven tegen Bosnië en Herzegovina (20.45 uur) voor een nieuwe Nations League-editie. Volgende week dinsdag is Duitsland (20.45 uur) de tegenstander in de Johan Cruijff Arena. Die wedstrijd is ook voor de Nations League. Beide wedstrijden zijn live te zien op NPO 1 en via de site en app van de NOS. Ook wordt er een liveblog bijgehouden en wordt er op NPO Radio 1 integraal verslag gedaan.

Van Dijk had in de media laten doorschemeren te gaan nadenken over zijn toekomst bij het Nederlands elftal en dat was uiteraard ook Koeman ter ore gekomen. Vandaar dat hij de trip naar Engeland ondernam.

"Ik vond het dusdanig belangrijk om naar hem toe te gaan om aan hem te merken en te voelen: ga je er nog twee jaar op het hoogste niveau vol tegenaan en zie je zelf nog toekomst? En dat heeft-ie. En dat heb ik ook met hem."

Koeman had wel gezien dat Van Dijk op het EK niet het niveau had gehaald dat je van een voetballer van zijn kaliber mag verwachten. "Als speler tenminste, want als aanvoerder heeft hij het geweldig gedaan binnen de groep in zo'n lange periode. Maar misschien heeft hij wel iets te veel energie in anderen gestopt in plaats van in zichzelf."

Selectie Nederlands elftal Keepers: Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Jorrel Hato (Ajax), Matthijs de Ligt (Manchester United), Jurriën Timber (Arsenal), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion) Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Quinten Timber (Feyenoord), Justin Kluivert (AFC Bournemouth) Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Ajax), Joshua Zirkzee (Manchester United)