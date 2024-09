Pro Shots Ronald Koeman op de training van Oranje

NOS Voetbal • vandaag, 06:13 Achterhoede Oranje: bekritiseerde aanvoerder, afwezige De Vrij en backs zonder ritme Thierry Boon

Het zal achterin weer even puzzelen worden voor Ronald Koeman de komende Nations League-duels. Met het wegvallen van Stefan de Vrij ligt de positie rechts centraal open in het Nederlands elftal. En ook voor de backposities zal Koeman een goede afweging moeten maken.

Linksachter: duwtje in goede richting voor Timber?

Op het afgelopen EK was het recept op linksachter duidelijk: vice-aanvoerder Nathan Aké begon en de gretige, jonge hond Micky van de Ven loste hem af. Dat plan werkte. Alleen is Van de Ven nu geblesseerd en mist Aké wedstrijdritme.

De vice-aanvoerder van het Nederlands elftal speelde bij Manchester City in de Premier League pas twee minuten. Nu zal hij gezien het volle programma van de Engelse landskampioen nog genoeg wedstrijden gaan spelen, maar voor nu lijkt een hele wedstrijd te vroeg te komen.

ANP Nathan Aké in Zeist

Wat dat betreft is de blessure van Van de Ven extra zuur, juist omdat hij na die sterke invalbeurten op het EK zat te azen op een kans in de basis. Hij is een van de spelers die Oranje richting het WK van fris elan kan voorzien.

Ten opzichte van het EK is Daley Blind bedankt voor zijn diensten. Ian Maatsen viel af van de voorselectie. De door Aston Villa voor bijna 45 miljoen euro gekochte Maatsen vertelde bij Jong Oranje dat hij eigenlijk niet begrijpt waarom hij is afgevallen.

"Dan moet hij vragen waarom", was de reactie van Koeman. "Ik bel niet altijd iedereen die afvalt. Ik heb Jurriën Timber gezien bij Arsenal als linksback. Hij is terug na een zware blessure. Hij krijgt de voorkeur. Ik vond ook dat ik hem even een duwtje in de goede richting moest geven."

Pro Shots Jurriën Timber is na een zware blessure terug bij Arsenal

De laatste twee duels bij Arsenal stond Timber in de basis. Hij lijkt op voorhand dan ook de logische keuze voor Koeman op links. Al heeft Ajacied Jorrel Hato, die dit seizoen onder Francesco Farioli op de linkervleugel wordt gezet, mede dankzij de vele Europese voorrondes nog meer minuten gemaakt.

Centraal: vertrouwen en kritiek voor Van Dijk, vacature op rechts

Met een heldere vraag reisde Koeman af naar Liverpool voor een gesprek met zijn aanvoerder Virgil van Dijk. Of hij nog de energie had om twee jaar lang alles te geven voor Oranje en op het allerhoogste niveau door te gaan. Ja, luidde het antwoord van Van Dijk.

Op de persconferentie in Zeist was Koeman complimenteus, maar ook hard voor hem: "Als aanvoerder heeft Virgil het geweldig gedaan, maar als speler heeft hij op het EK niet het niveau gehaald dat je van hem mag verwachten." Maar Van Dijk blijft zijn aanvoerder.

ANP Virgil van Dijk en Ronald Koeman

Interessant wordt wie er de komende duels naast hem staat. Op het EK was dat de stabiele De Vrij, maar hij komt terug van een blessure en is er nu niet bij. Als de 32-jarige verdediger straks topfit is, kan hij weer op een uitnodiging van Koeman rekenen.

Matthijs de Ligt speelde geen minuut op het afgelopen EK en maakt in zijn eerste minuten in het shirt van Manchester United ook nog geen overtuigende indruk. "Een kamikazepiloot", noemde Oranje-icoon Willem van Hanegem hem veelzeggend in diens column in het AD.

Het maakt Lutsharel Geertruida favoriet als kompaan van Van Dijk in het centrum de komende interlands. De alleskunner, die Feyenoord net heeft verruild voor RB Leipzig, kan in balbezit veel meer betekenen voor Oranje dan bijvoorbeeld De Ligt.

ANP Oranje gaat met Lutsharel Geertruida (midden) op de fiets naar het trainingsveld

Jan Paul van Hecke is basisspeler bij Brighton achterin en kan zowel rechts als links uit de voeten, maar de Zeeuw zal bij Oranje al blij zijn als hij zijn debuut mag maken.

Rechtsachter: Frimpong trekt goede vorm door, Dumfries houdt bank warm

Ondanks kansen voor Jeremie Frimpong en Geertruida bleek op het EK de vertrouwde Denzel Dumfries toch echt de beste optie als aanvallend ingestelde rechtsachter. Alleen is het probleem bij Dumfries hetzelfde als bij Aké op links: het ontbeert hem aan wedstrijdritme.

Pro Shots Denzel Dumfries als wissel bij Internazionale

Concurrent Frimpong is na een wonderseizoen met regerend landskampioen Bayer Leverkusen alweer direct op stoom, met een goal en een assist in twee Bundesligaduels. Waar Dumfries in drie competitiewedstrijden het met twee invalbeurten voor Internazionale moet doen.

"Dat is eigenlijk het moeilijke van deze periode", concludeerde Koeman dan ook al. "Als ik heel rechtlijnig ben en kijk naar wedstrijdritme, dan kon ik misschien dertien spelers selecteren. Maar je maakt uitzonderingen voor bepaalde spelers als dat nodig is."

