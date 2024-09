NOS Voetbal • gisteren, 23:39 Stemming is goed bij Oranje na winst op Bosnië: 'Veel frisheid en good vibes'

1:50 Reijnders had al dagen klik met Zirkzee: 'Had hem nog wel meer assist kunnen geven'

Ondanks twee op het oog onnodige tegengoals was de stemming opperbest bij het Nederlands elftal na een overtuigende 5-2 zege op Bosnië-Herzegovina bij de start van de Nations League.

De positieve energie was duidelijk zichtbaar, vond Tijjani Reijnders: "Er is veel frisheid, we zoeken elkaar veel. Gelukkig vertalen we dat in de wedstrijd."

Reijnders maakte een sterke indruk. "We begonnen in de eerste helft al goed. We hadden een paar goede kansen en het spel was goed", zei de middenvelder. "Het is alleen zonde dat we ze twee keer dichterbij laten komen, wat niet nodig was."

Joshua Zirkzee, die voor het eerst in de basis stond bij Oranje en meteen scoorde, straalde na de wedstrijd, maar toonde zich ook kritisch. "Ik vond dat ik hier en daar nog foutjes had, maar dat is het type spits dat ik ben: meevoetballend. Tijjani had misschien nog een kansje kunnen afmaken", lachtte de spits.

Reijnders ziet vooral positieve punten. "We vonden elke keer de man tussen de linies, daar hebben we op getraind. Ik denk dat we dat goed hebben uitgevoerd, alleen de eindpass niet goed aanvoelde, maar we mogen tevreden zijn."

Connectie Reinders-Zirkzee

Vooral het koppel Reijnders-Zirkzee maakte indruk. Zirkzee scoorde meteen bij zijn eerste basisplaats in Oranje en was tweemaal belangrijk in de opbouw. Een keer leidde dat tot een goal voor Reijnders, even daarvoor schoot de middenvelder op de lat.

"Dat heb je op de training al, dat je kijkt waar de ander loopt en daarop anticipeert", aldus Reijnders. "Dat hebben we goed gedaan. Ik had alleen een paar assistjes meer kunnen geven. We spelen allebei op een goed niveau en dan is het makkelijker om elkaar te vinden."

"Op de een of andere manier bleef ik hem wel vinden. Erin houden, denk ik", is de droge constatering van Zirkzee.

Pro Shots

Ryan Gravenberch maakte geen minuten op het EK in Duitsland, maar stond vandaag in de basis. Ook bij de middenvelder was er overwegend tevredenheid. "Ik vond dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld. Ik had natuurlijk een paar momentjes, maar dat hoort erbij."

De middenvelder heeft genoten. "Zeker, dat mag ook weleens een keer. We kijken sowieso goed terug op deze wedstrijd."

Ook in de kleedkamer was de sfeer positief, zei Zirkzee. "Virgil (van Dijk) heeft vandaag 75 interlands gehaald en gaf een kleine speech, good vibes. Vanaf morgen is het richting Duitsland."

Broers Timber samen in Oranje Een primeur tijdens de wedstrijd was dat Quinten en Jurriën Timber de derde tweeling werden die samen een wedstrijd in het shirt van Oranje speelden. "Een voetbal- en familiesprookje", vond Arsenal-speler Jurriën Timber. Quinten vulde aan: "Voor Jurriën was zijn debuut een paar jaar geleden, voor mij een paar maanden geleden en nu doen we het samen." De broers hadden na afloop een momentje met hun familie. Jurriën: "Dan besef je wat er is gebeurd. Het is niet alleen onze droom, maar ook die van onze familie. Je probeert te focussen, maar je wil ook genieten van het moment."