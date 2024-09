EPA Jack Grealish viert zijn goal tegen Ierland

NOS Voetbal • vandaag, 20:30 Engeland wint voor het eerst sinds 1964 in Ierland, uitgerekend 'Ieren' scoren

Engeland heeft in zijn eerste wedstrijd sinds de verloren EK-finale tegen Spanje een gevoelige overwinning geboekt bij Ierland in groep 2 van League B van de Nations League. Het was de eerste zege van Engeland in Ierland sinds 1964.

Uitgerekend twee spelers met Ierse wortels, die beide werden uitgefloten, maakten in Dublin de goals: Declan Rice en Jack Grealish. Rice stapte na drie interlands voor Ierland over naar Engeland en Grealish maakte als jeugdinternational dezelfde overstap.

Rice zette Engeland uit de rebound op voorsprong, nadat keeper Caoimhin Kelleher een inzet van Anthony Gordon had gekeerd. Na een combinatie tussen Kobbie Mainoo en Rice schoot Grealish de Engelsen in de 28ste minuut op 0-2.

AFP Declan Rice viert zijn goal ingetogen

En er was meer voer voor discussie. De Engelse interim-bondscoach Lee Carsley, die de na het EK opgestapte Gareth Southgate opvolgde, zong zoals vooraf aangekondigd niet mee met het Engelse volkslied.

Carsley werd geboren in Engeland, maar koos in zijn spelerscarrière voor een interlandloopbaan bij Ierland, omdat zijn oma Iers is. Dat namen de Engelse tabloids hem niet in dank af,

Komende dinsdag ontvangt Engeland op Wembley Finland. Ierland neemt het dan thuis op Griekenland.

Georgië deelt nieuwe klap uit aan Tsjechië

Georgië en Tsjechië stonden op het EK tegen elkaar en vanavond weer. Eerder deze zomer werd het 1-1 in Hamburg en stootten de Georgiërs door een 2-0 zege op Portugal in het derde groepsduel verrassend door naar de achtste finales. Tsjechië overleefde de groepsfase niet.

In Tbilisi troffen Georgië en Tsjechië elkaar vanavond weer in groep B1 van de Nations League en toonden de Georgiërs aan dat de prestatie op het EK geen toevalstreffer was. Georgië won overtuigend met 4-1.

Reuters Georgië viert de goal van Georges Mikautadze

Door een penalty van Chvitsja Kvaratschelia stond het thuisland bij rust met 1-0 voor en in de tweede helft scoorden Giorgi Tsjakvetadze, Georges Mikautadze en Giorgi Kotsjorasjvili. Lukas Kalvach maakte de late Tsjechische goal.