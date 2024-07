AFP Bondscoach Gareth Southgate bedankt het publiek na de verloren EK-finale

NOS Voetbal • vandaag, 12:11 Southgate stapt op als bondscoach Engeland na bewogen EK

Gareth Southgate stopt als bondscoach van het Engels voetbalelftal. Dat heeft voetbalbond FA bekendgemaakt. De 53-jarige Engelsman stond sinds 2016 aan het roer bij de nationale ploeg. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt.

Onder leiding van Southgate bereikte Engeland tweemaal op rij de finale van het Europees kampioenschap. Engeland verloor de eindstrijd zondag met 2-1 van Spanje. In 2021 was Italië in eigen land na strafschoppen te sterk.

"Het is een eer geweest de nationale ploeg te leiden", schrijft Southgate in een verklaring. "We hebben de beste fans ter wereld en hun steun betekent veel voor mij. Maar het is tijd voor verandering en een nieuw hoofdstuk."

Twee finales

In de acht jaar dat Southgate bondscoach was, leidde hij Engeland naar drie halve finales en twee finales op vier eindtoernooien. Op het WK van 2018 eindigde Engeland als vierde, op het WK in Qatar waren de kwartfinales het eindstation. Op de vorige twee EK's was England verliezend finalist.

Hoewel de prestaties onder de voormalig international (als verdediger kwam Southgate tot 57 optredens in het shirt van de nationale ploeg) prima waren, was kritiek nooit ver weg vanwege het tamme, afwachtende voetbal dat hij zijn spelers liet spelen.

Ook tijdens het afgelopen EK kreeg Southgate veel kritiek. Na het 0-0 gelijkspel in het groepsduel met Slovenië kreeg hij zelfs plastic bekertjes naar zijn hoofd van ontevreden fans. Na de winst op Oranje en het bereiken van de EK-finale veranderde het sentiment in Engeland echter weer.

Cultuurtransformatie

"We kijken met enorm veel trots terug op zijn ambtstermijn", aldus bondsvoorzitter Mark Bullingham in een verklaring, "Zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van spelers en de cultuurtransformatie is uniek te noemen."

Met dat laatste doelt de bondsvoorzitter onder meer op de opening van St. George's Park, het nationale trainingscentrum in het midden van Engeland. Southgate had een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van het trainingscentrum, vergelijkbaar met de KNVB Campus in Zeist.