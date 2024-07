Reuters Bellingham treurt na het laatste fluitsignaal

NOS Voetbal • vandaag, 09:34 'De pijn duurt voort': Engelse pers in mineur na verloren EK-finale

Geen land dat zo mooi kan lijden na een pijnlijke voetbalnederlaag als Engeland. De Engelse pers zit na de verloren finale van Spanje (2-1) met een gebroken hart, maar is ook trots op de spelers.

"Heartache", noemt de Engelse tabloid The Sun de ochtend na de EK-finale. Engeland speelde vrijwel het hele toernooi matig, schrijft de krant, en ook in de finale is het grotendeels weggespeeld door Spanje. Bondscoach Gareth Southgate moet het ontzien, maar de spelers worden helden genoemd.

Engeland verloor de tweede EK-finale op rij. Wéér geen eerste grote prijs voor de Engelsen na de wereldtitel in 1966. En dus kopt The Daily Telegraph: "De pijn duurt voort."

Door de late tegengoal in de 86ste minuut is "de droom voorbij", volgens de Daily Mirror, en zal "maandag een dag zijn van katers en spijt, iets wat thuishoort in het Engelse voetbal", schrijft The Guardian.

"Als we eerlijk zijn, heeft Engeland meer kwaliteit nodig, en meer ambitie', schrijft The Times. "Ze hebben te weinig geriskeerd om aanspraak te maken op meer. Daar zal Gareth Southgate spijt van hebben de komende jaren." Spanje was daarentegen "jong, levendig, begaafd en onbevreesd".

Terecht, vindt de Spaanse krant Marca, die kopt met uitroeptekens: "Wij zijn de koningen van Europa."

Een overwinning van aanvallend voetbal. Gary Lineker, BBC

Spaanse media plaatsen de beslissende 2-1 van Mikel Oyarzabal in een rijtje met de winnende goal van Andrés Iniesta in de WK-finale van 2010 tegen Nederland. Het spel doet velen terugdenken aan de gloriejaren met drie grote titels op rij (EK in 2008, WK in 2010, EK in 2012).

Spanje heeft "de rode draad van dat spel herontdekt", analyseert de Spaanse krant El País. "Spanje regeert in Europa. Deze groep verdient het dat de mensen de straat opgaan. Een gedenkwaardige overwinning."

Voetbal is van Spanje

Bij de BBC noemde presentator en Engels voetbalicoon Gary Lineker de zege van Spanje "een overwinning voor aanvallend voetbal".

Het spreekkoor 'football is coming home', dat de Engelse voetbalfans zingen om aan te kondigen dat de sport door toernooiwinst terug zal keren naar het land waar de sport ooit is ontstaan, zal even niet te horen zijn.

The Guardian vatte het toernooi van Engeland en de treurnis na de verloren finale misschien wel het beste samen: "Als het voetbal daadwerkelijk naar huis gaat, is het omdat het Spanje toebehoort."