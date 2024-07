Invaller Oyarzabal schiet Spanje vlak voor tijd naar Europese titel in finale tegen Engeland

Spanje is terug op de troon van het Europese voetbal. Twaalf jaar na de laatste titel werden de Spanjaarden door een 2-1 zege op Engeland voor de vierde keer Europese kampioen. Geen land won het EK vaker.

De stroef begonnen finale in het Olympiastadion van Berlijn werd aan het begin van de tweede helft opengebroken door een doelpunt van Nico Williams. Na de Engelse gelijkmaker van Cole Palmer was het uiteindelijk Mikel Oyarzabal die de eindstrijd besliste.

Na de foutloze tocht door Duitsland met zes overwinningen begon Spanje in het Olympiastadion vol vertrouwen aan de finale. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente was gretiger en voetbalde beter dan de Engelsen.

Het overwicht leverde in de eerste helft nog niets op, Engeland kreeg via Phil Foden vlak voor rust zelfs misschien wel de grootste kans. Williams zorgde voor de Spaanse 1-0 na een bevlieging van Lamine Yamal.

Maar vier minuten voor tijd was het Mikel Oyarzabal, ook een invaller, die Spanje opnieuw op voorsprong bracht. Net zo beslissend waren even later de reddingen van keeper Unai Simón en middenvelder Dani Olmo, die bij een penibele fase voor twee ballen van de lijn hielden.