EPA De Engelse bondscoach Gareth Southgate na de winst op Nederland

NOS Voetbal • vandaag, 13:02 Southgate hoopt op tastbare beloning voor het vele werk achter de schermen Arthur Renard

Arthur Renard



Engeland telt weer mee in het mondiale voetbal en dat is voor een groot deel te danken aan bondscoach Gareth Southgate. Onder zijn leiding staat Engeland vanavond - net als in 2021 - in de EK-finale, tegen Spanje.

Voordat de 57-voudig international begon aan zijn ambt als bondscoach, reisde hij de wereld rond om grote toernooien te bezoeken. Toen besefte hij hoezeer zijn land geen deel meer uitmaakte van de voetbalelite.

"Ik bezocht WK's en EK's als toeschouwer en voor de wedstrijden zag je dan op de schermen van die hoogtepunten uit recente toernooien en daar kwamen wij geen enkele keer in voor," vertelde de 53-jarige Southgate gisteravond op een persconferentie aan de NOS.

EK-finale live bij de NOS De finale tussen Engeland en Spanje is om 21.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl, in de NOS-app en op NPO Start en is te beluisteren op NPO Radio 1. De voorbeschouwing start om 20.30 uur. Voor blinden en slechtzienden is dit duel met audiodescriptie te volgen op NPO 1 Extra. Via ons liveblog blijf je in de NOS-app en op NOS.nl de hele dag op de hoogte van al het EK-nieuws.

Southgate: "Dat was iets dat we moesten veranderen. We hadden hoge verwachtingen, maar die lagen niet op één lijn met onze prestaties. Ik denk dat je soms door moeilijke avonden heen moet kunnen gaan als een team. Vanaf het begin hebben we de mindset proberen te veranderen. En ook eerlijker proberen te zijn waar we op dat moment stonden als voetballand."

Eerdere momenten van vroege uitschakelingen vergrootte de honger bij Engeland. Bij het vorige EK werd ook de finale gehaald, maar die ging na strafschoppen verloren tegen Italië. Die wedstrijd zal ook als extra motivatie gelden binnen de Engelse ploeg.

AFP Teleurstelling bij de Engelse spelers na de EK-finale van 2021

Dat verloren finales van waarde voor de toekomst kunnen zijn, lieten verschillende Engelse clubs in de Champions League zien. Chelsea (2012), Liverpool (2019) en Manchester City (2023) wonnen het prestigieuze clubtoernooi, nadat het kort ervoor juist op het laatste moment mis was gegaan.

Foto's van fans

Net voordat Southgate met zijn selectie richting Duitsland trok, had hij zijn spelers foto's laten zien van fans die samenkwamen na het winnen van grote toernooien zoals The Ashes (cricket) of het WK rugby. De Engelse spelers kregen een idee hoe dat gevoel zou zijn en wat voor impact ze op de bevolking zouden kunnen hebben.

Southgate, die in 2016 aantrad als bondscoach, maakt wel vaker gebruik van externe hulpmiddelen om zijn spelers te inspireren en de mentale veerkracht te vergroten. Enkele jaren geleden nodigde hij performance coach Owen Eastwood uit om zijn selectie toe te spreken.

AFP Chris Powell en Gareth Southgate tijdens het EK van 2021

Chris Powell, assistent van Southgate tussen 2019 en 2023, herinnert het zich nog goed. "Hij hield ze voor: jij zit op dat pad en op die lijn die alle grote spelers verbindt, van spelers als Bobby Charlton, maar ook van ver daarvoor, je maakt deel uit van dat traject en dit is jouw moment. Hij probeerde alle generaties met elkaar te verbinden. Dat was heel krachtig."

Alle elftallen op één plek

In januari 2011 werd Southgate bij de Engelse voetbalbond aangesteld als head of elite development. Zijn opdracht was om betere spelers en coaches voort te brengen, wat uiteindelijk het nationale elftal ten goede zou moeten komen.

Hij speelde een rol in de opening van het trainingscentrum op St. George's Park in 2012. Het idee was om alle vertegenwoordigende elftallen op één plek te krijgen.

Getty Trainingscomplex St. George's Park

"Gareth voelde dat het belangrijk was om een connectie tussen alle teams te hebben, dus behalve het mannenelftal ook de vrouwen, jeugdploegen en de gehandicaptenteams," vertelt Powell. "Hij is nu acht jaar bondscoach en er is een lange termijnplan voor de ontwikkeling van spelers en coaches. Er is een identiteitsbeeld ontstaan van wat het is om speler van Engeland te zijn."

Yoga en slaappatronen

Powell vervolgt: "Gareth heeft ook specialisten erbij gehaald. Dan hebben we het over diëtisten en psychologen, maar ook over yoga en het bestuderen van slaappatronen. Dit zijn allemaal dingen die binnen de ploeg zijn geïntroduceerd, want elk procent helpt."

AFP Bondscoach Gareth Southgate kijkt toe bij de training

Southgate, die voor zijn start als bondscoach ook het Engelse Onder-21-team trainde, had een goed overzicht van de talenten die er bij de nationale jeugdelftallen rondliepen en heeft sindsdien ook vele jonge spelers de kans gegeven.

Powell: "Die verjonging heeft zijn vruchten afgeworpen, met een halve finale en kwartfinale op het WK en twee achtereenvolgende EK-finales als resultaat. Engeland hoopt de wedstrijd van vanavond om te zetten in een tastbare beloning voor het vele werk achter de schermen in de afgelopen jaren."