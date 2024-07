AFP Kobbie Mainoo

NOS Voetbal • vandaag, 23:39 Engelse groeibriljant Mainoo wekt hoge verwachtingen: 'Moet naar Seedorf-niveau streven'

"Goed genoeg is oud genoeg", was een van de credo's van Johan Cruijff. De woorden gaan dit EK zeker op voor het Spaanse wonderkind Lamine Yamal, die gisteren zijn zeventiende verjaardag vierde, maar ook voor de 19-jarige Kobbie Mainoo van Engeland.

Mainoo was een van uitblinkers aan Engelse zijde in de halve finale tegen het Nederlands elftal. Al vroeg zette hij de toon door overtuigend het duel van Cody Gakpo te winnen en hij zette die lijn de hele wedstrijd voort. Niet voor niets wordt de middenvelder van Manchester United vergeleken met niemand minder dan viervoudig Champions League-winnaar Clarence Seedorf.

"Ik zeg niet dat hij dezelfde vaardigheden heeft, maar er zijn signalen, hij geeft me 'vibes' van Clarence Seedorf", zei oud-international Rio Ferdinand in februari tegen TNT Sports. "Dan heb ik het over de manier waarop hij kan manoeuvreren in krappe situaties en de manier waarop hij zijn lichaam gebruikt."

Dezelfde vergelijking maakte Wes Brown, ook oud-international en oud-speler van Manchester United, tegen Squawka: "De manier waarop hij wegdraait, zijn aannames, hoe hij de bal afschermt. Ik heb enkele keren tegen Clarence gespeeld en die was van topkwaliteit. Groot, sterk, bewaarde altijd de rust, ook voor grote clubs in grote wedstrijden."

Doorbraak onder Ten Hag

Kobbie Boateng Mainoo heeft Ghanese ouders en werd geboren in Stockport een stad ten zuiden van Manchester. Op zesjarige leeftijd werd Mainoo gescout door Manchester United en drie jaar later sloot hij zich aan bij de jeugdopleiding van de Red Devils.

In januari 2023 maakte Mainoo zijn debuut in het eerste en dit seizoen kende hij zijn doorbraak onder Erik ten Hag. Hij miste het begin van het seizoen door een blessure, maar stond vanaf eind november vrijwel onafgebroken in de basis en maakte een doelpunt voor United in de met 2-1 gewonnen FA Cup-finale tegen Manchester City.

EPA Kobbie Mainoo tegen Oranje

"Ik denk dat je spelers niet moet vergelijken", zei Ten Hag. "Nooit. Omdat Kobbie Mainoo en ook andere spelers een eigen identiteit opbouwen. Hij heeft kenmerkende kwaliteiten. Natuurlijk kan hij leren van anderen. Zeker van geweldige spelers zoals Seedorf. Maar Kobbie Mainoo is Kobbie Mainoo. Hij heeft veel potentie en ik weet zeker dat hij een fantastische carrière gaat hebben."

Mainoo sloot zich daar graag bij aan: "Het is fantastisch te worden vergeleken met een legende als Seedorf, maar uiteindelijk ben ik gewoon Kobbie."

'Kan Ten Hag niet genoeg bedanken'

Eerder deze maand werd de contractverlenging van Ten Hag bij Manchester United officieel. De coach verlengde zijn contract tot medio 2026. Het nieuwe was een opluchting voor Mainoo.

"Natuurlijk ben ik blij dat we met hem verder bouwen", zei Mainoo op een persconferentie in het Engelse trainingskamp in Blankenhain. "Het is mooi en een rustgevende gedachte dat we weten met welke coach we in het nieuwe seizoen verder gaan. Ik kan hem niet genoeg bedanken voor het geloof in mij en het vertrouwen dat hij me gaf."

In maart debuteerde Mainoo voor Engeland in de oefenwedstrijd tegen Brazilië. Het was de wedstrijd van het eerste doelpunt voor Brazilië van de 17-jarige Endrick. Mainoo viel een kwartier voor tijd in. Zijn selectie voor het EK was een nieuw hoogtepunt in zijn prille loopbaan.

0:24 Engels toptalent Mainoo prijst Ten Hag: 'Kan hem niet genoeg bedanken'

Mainoo begon het EK op de bank, kreeg een korte invalbeurt tegen Servië, kwam tegen Denemarken niet in actie en viel tegen Slovenië weer in. In het achtstefinaleduel met Slowakije kreeg hij zijn eerste basisplaats en die behield hij tegen Zwitserland en Oranje.

'Naar het Seedorf-niveau moet hij streven'

In een column voor de BBC kwam Ferdinand na het bereiken van de finale terug op zijn vergelijking van Mainoo met Seedorf. De oud-verdediger bleek in Duitsland met de echte Seedorf over de vergelijking te hebben gesproken. "Clarence vertelde me dat hij het zeker ook zag", aldus Ferdinand.

Volgens Ferdinand kan Mainoo voor het hoogste gaan, als hij enkele onderdelen verbetert, zoals zijn lange pass, meer risico in de passing en zijn afstandsschot. "Als hij nog wat elementen aan zijn spel toevoegt, kan hij van een erg goede speler een geweldige speler worden, het Seedorf-niveau. Daar moet hij naar streven."