NOS Voetbal • vandaag, 05:34 Guten Morgen EURO 2024: vanavond grijpt fris toptalent de macht in EK-finale

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Iedereen weet wat er vanavond om 21.00 uur op het programma staat. Het is na een maand eindelijk tijd voor het sluitstuk van het EK: de finale tussen Engeland en Spanje.

De wegen van Engeland en Spanje naar de finale lijken in niets op elkaar. De Engelsen strompelden, worstelden en kropen door het toernooi, de Spanjaarden flaneerden parmantig door Duitsland heen.

Wat de twee landen gemeen hebben: het feit dat jonge sterren het hebben gedaan en vanavond moeten gaan doen.

Het werd niet het EK van 'the last dance', van Toni Kroos of van Luka Modric. Of Engeland of Spanje nou wint, fris toptalent grijpt vanavond de macht.

Eindelijk liep het

Hoe kun je met een middenveld met Phil Foden en Jude Bellingham erop, géén leuk voetbal spelen? Het leek vooraf onmogelijk, maar Engeland kreeg het in de poulefase en de eerste twee knock-outwedstrijden toch echt voor elkaar.

Bondscoach Gareth Southgate zette Bellingham op '10' en Foden hangend aan de flank, maar soepel spel kwam er niet van. Het jeugdige tweetal, de een uitblinker van Manchester City en de ander van Real Madrid, kwam te weinig in het spel voor. Bellingham liet het bij vlagen zien, vooral met die waanzinnige omhaal in de laatste minuut tegen Slowakije.

Maar bij Foden duurde het tot de halve finale tegen Nederland tot hij zichzelf was. Toen was het wel meteen écht raak. Foden fladderde, vooral in de eerste helft, voortdurend weg van zijn Nederlandse bewakers en toonde eindelijk zijn klasse. Hij dribbelde, gaf fijne passjes, knalde op de lat en scoorde twee keer nét niet.

Volgens analist Youri Mulder had het betere spel van Bellingham en Foden alles te maken met de inbreng van een ander toptalent: Kobbie Mainoo. "Dat was de missing link bij Engeland. Het mooie aan hem is dat hij in een hoog ritme speelt. Het kost hem door zijn goede techniek nauwelijks tijd om een bal te verwerken en een oplossing te vinden. Hij versnelt het spel met zijn passes of een kleine, slimme dribbel. Hij laat dat hele middenveld draaien."

Spaanse vleugels

Al die kopzorgen hadden ze bij Spanje niet. Daar liep het vanaf de eerste wedstrijd tegen Kroatië (3-0 zege) voortreffelijk. Spanje was jarenlang te weinig doortastend op de vleugels, maar daar razen Nico Williams en Lamine Yamal nu elke tegenstander voorbij.

Williams heeft een bijzonder levensverhaal. Ruim dertig jaar geleden trokken zijn ouders vanuit het Ghanese Accra op blote voeten dwars door de Sahara naar Marokko. Vastbesloten om hun toekomstige kinderen een beter leven te schenken in Europa.

"Alles wat ik doe, is voor mijn ouders", zei Williams tijdens het EK in gesprek met tijdschrift Esquire. "Ik probeer ze trots op mij te maken en vooral te laten voelen dat hun zoon een goed mens is en dat hij vecht voor zijn dromen."