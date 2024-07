NOS Voetbal • vandaag, 22:54 Goal in blessuretijd doet Oranje de das om tegen Engeland, geen EK-finale Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal



6:21 Bekijk de samenvatting van Nederland - Engeland

Het Nederlands elftal is er niet in geslaagd de finale van het EK te bereiken. In Dortmund was Engeland door een goal in blessuretijd van invaller Ollie Watkins met 2-1 te sterk.

Oranje kwam nog wel op voorsprong via een fraaie knal van Xavi Simons, maar Harry Kane maakte al snel gelijk vanaf de penaltystip. De droom van Oranje is voorbij. Engeland speelt zondag om 21.00 uur tegen Spanje om de Europese titel.

Waar de 100.000 Oranjefans in Dortmund al diepe indruk hadden gemaakt, was het om 21.00 uur de beurt aan het Nederlands elftal om er een onvergetelijke avond van te maken. In het Westfalenstadion, de plek waar Oranje in 1974 ten koste van Brazilië de WK-finale haalde.

Reuters Teleurstelling bij Oranje

Bondscoach Ronald Koeman had met Donyell Malen voor Steven Bergwijn één wijziging in petto ten opzichte van de twee vorige duels. Dat was niet verrassend, de invulling die de bondscoach verwachtte was dat wel.

Het was de bedoeling dat spits Memphis Depay zich zou laten inzakken om een extra man op het middenveld te creëren. In de voorgaande wedstrijden was die rol juist weggelegd voor de rechtsbuiten, maar Malen moest vandaag diep blijven staan.

Al snel liet Oranje zien de tactiek, waar volgens Koeman slechts één keer op was getraind, te hebben begrepen. Depay liet zich zakken, passte naar Simons op rechts en die vond de diepgaande Malen in het centrum.

Simons breekt al vroeg de ban

Ook Simons had een andere rol dan de vorige duels. Niet op links, maar op rechts, en ook dat betaalde zich vroeg uit. Het 21-jarige talent pakte de bal af van Declan Rice en haalde vervolgens verwoestend uit (1-0). Een prachtgoal, helemaal zelf afgedwongen.

Simons had het mooiste moment gekozen om op te staan, in de halve finales van het EK. Met een leeftijd van 21 jaar en 80 dagen werd hij de jongste Nederlandse doelpuntenmaker ooit in de knockout-fase van een groot toernooi.

Het ging van links naar rechts bij de Oranjefans, maar het Nederlands elftal slaagde er daarna niet meer in richting het Engelse doel te bewegen. Vanaf de openingstreffer was het Engeland dat de klok sloeg, met een uitblinkende Phil Foden.

Kane maakt van strafschopstip gelijk

Bart Verbruggen bracht redding op een schot van Kane en even later schoot Kane van dichtbij over. De VAR signaleerde echter dat Denzel Dumfries bij dat schot de voet van Kane had geraakt en arbiter Felix Zwayer gaf na het bekijken van de beelden een strafschop aan Engeland.

Kane ging achter de bal staan en schoot feilloos binnen. Verbruggen dook naar de hoek, maar de bal verdween perfect in het zijnet. Zo was het al snel en onnodig weer 1-1, waar Oranje gehoopt had de voorsprong langer te kunnen verdedigen.

Het was een periode waarin Oranje de bal maar zelden in bezit hield. Depay had moeite met zijn middenveldtaak en liep een bal pardoes over de zijlijn. Foden dartelde ondertussen rustig door. Hij schoot de bal zelfs door de benen van Verbruggen, maar op de Nederlandse doellijn bracht Dumfries redding.

Even later krulde Foden de bal met links op de kruising. Daarmee ontsnapte Oranje aan een achterstand, maar even daarvoor was ook Engeland ontsnapt in het meeslepende duel in Dortmund. Uit een hoekschop van Simons kopte Dumfries op de lat.

Depay valt uit, Veerman valt in

Tien minuten voor rust zat Depay opeens op de grond. Hamstring. Het was al niet zijn toernooi, maar hij was in ieder geval fit. Dit was een grote domper voor hem en Oranje. Depay ging naar de kant en Koeman koos met Joey Veerman voor een middenvelder als vervanger.

1:40 Depay haakt geblesseerd af en wordt vervangen door Veerman

Was het laf of logisch? Koeman wilde met de wissel meer controle krijgen, want de Engelsen toonden zich in het merendeel van de eerste helft heer en meester. Bij rust voerde Koeman nog een wissel toe, Wout Weghorst voor Malen.

Evenwicht in tweede helft

In de tweede heft was er meer evenwicht en gaandeweg vond Oranje steeds vaker de weg naar het Engelse doel. Uit een vrije trap van Veerman dwong Virgil van Dijk de Engelse keeper Jordan Pickford tot een redding en na een messcherpe voorzet van Gakpo moest Pickford zich opnieuw strekken.

Het was de 70ste minuut en de Oranjefans hieven het 'Wij houden van Oranje' uit 1988 aan. Zouden oude herleven, zou Oranje zich via Engeland kunnen plaatsen voor de tweede EK-finale in de historie? Het kon. Oranje was in de tweede helft zeker niet de mindere.

In de 78ste minuut kreeg Simons een kans op een tweede goal. Zijn schot met een stuit was echter geen probleem voor Pickford. Aan de andere kant kwam Oranje met de schrik vrij. Kyle Walker zette voor en Bukayo Saka schoot binnen, maar Walker werd afgefloten vanwege buitenspel.

De Engelse bondscoach Gareth Southgate bracht voor de slotfase vers bloed met Cole Palmer voor Foden en Watkins voor Kane. Watkins bleek een gouden wissel. Met een diagonaal schot passeerde de spits van Aston Villa Verbruggen.

Op deze historische plek, het Westfalenstadion in Dortmund, schreef Oranje geen nieuw stuk geschiedenis. Het team van Koeman mist de finale en mist de kans op een tweede hoofdprijs voor het Nederlands elftal.