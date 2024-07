NOS Voetbal • vandaag, 22:59 Treinuitval door vogel deert Koeman niet: 'Uiteindelijk duurde reis naar Dortmund korter'

1:36 Treinuitval door vogel deert Koeman niet: 'Geen probleem, het is goed zo'

Niets lijkt bondscoach Ronald Koeman voorlopig van zijn pad te kunnen brengen in de aanloop naar de halve finale tegen Engeland (morgen 21.00 uur).

De geplande treinreis van Wolfsburg naar Dortmund om 16.00 uur werd vandaag op het laatste moment afgelast vanwege een stremming op het traject, waardoor er urenlang geen treinverkeer mogelijk was.

"Het zal niet van invloed zijn op de wedstrijd", benadrukt een ontspannen Koeman.

Volgens de bondscoach was er een vogel aangereden. "Vreemd", stelt Koeman. "Maar geen enkel probleem. We zaten in de bus voor het hotel, we waren nog niet weg. De spelers hebben in het hotel nog 2 tot 2,5 uur kunnen rusten. Anders hadden ze dat in de trein moeten doen."

0:44 Niet met de trein, maar per vliegtuig en bus komt Oranje aan bij hotel in Dortmund

Per vliegtuig maakte Oranje om 20.20 uur in de avond de reis van Wolfsburg naar Dortmund. "Uiteindelijk was de reis korter dan met de trein. Het was dus beter op deze wijze hier te komen. Het is goed zo. Gelukkig hebben we bij de KNVB zeer capabele mensen die dan direct schakelen."

Eerder vandaag werkte het Nederlands elftal rond het middaguur in Wolfsburg de laatste training af voor het duel met Engeland. Morgen treft Oranje de Engelsen in de halve finales van het EK in het stadion van Borussia Dortmund.

De bondscoach kan beschikken over een volledige selectie van 26 spelers. "Dat is een luxe", zegt Koeman. "Gelukkig hebben we tot nu toe iedereen fit kunnen houden met af en toe een pijntje of lichte griep. Iedereen heeft er zin in."

