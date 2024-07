EPA Bart Verbruggen

NOS Voetbal • vandaag, 18:13 Engelse keeperstrainer Verbruggen: 'Hij kan een van de besten ter wereld worden'

Waar Nederland steeds meer begint te beseffen wat de kwaliteiten zijn van doelman Bart Verbruggen, wist zijn keeperstrainer bij Brighton & Hove Albion al een tijdje hoe goed hij eigenlijk is. Jack Stern denkt dat Verbruggen een van de beste keepers van de wereld kan worden.

Aan de vooravond van Nederland-Engeland weet Stern nog niet met welk gevoel hij woensdag naar de wedstrijd gaat kijken. Hij wil juichen voor Verbruggen, maar gunt zijn vaderland ook het succes. "Ik wil gewoon dat Bart een heel goede wedstrijd speelt. Dan zien we wel wat het resultaat wordt."

1:07 Keeperstrainer Verbruggen: 'Bart maakte echt indruk op mij, hij lijkt echt geen 21'

Een goede Verbruggen zag Stern al eerder dit toernooi. Hij was aanwezig bij de wedstrijd tegen Roemenië in de achtste finales en zag hem ook belangrijke reddingen verrichten tegen Turkije. Maar de discussie over zijn rol bij de Turkse treffer is de keeperstrainer ook niet ontgaan.

"Bart is een heel complete keeper. Hij is een goede lijnkeeper en ook in de lucht is hij bovengemiddeld. Maar we moeten niet vergeten dat hij 21 is. Er zullen momenten zijn dat hij de verkeerde beslissing maakt. Zo had hij misschien een andere keuze kunnen maken bij die goal. Maar het is ook geen grote fout."

1:10 Oranje op achterstand: Akaydin kopt openingstreffer binnen namens Turkije

De jonge leeftijd van de eerste keeper van het Nederlands elftal is ter sprake gekomen. Verbruggen is feitelijk nog altijd een talent. "En dat talent moet je goed managen", zegt Stern.

Dat deden ze bij Brighton & Hove Albion vorig jaar door hem niet elke week te laten keepen. De helft van de wedstrijden werd gekeept door Jason Steele, de andere helft door de Nederlander.

NOS

"Wij wilden hem niet niet meteen te veel in de spotlights zetten. Voordat hij naar ons kwam, had hij pas twintig wedstrijden in België gespeeld, bij Anderlecht. De stap naar de Premier League is groot en dus wilden we hem rustig introduceren. Hoewel hij gefrustreerd was dat hij niet alles mocht spelen, begreep hij de keuze ook en dealde hij daar goed mee."

'Bart maakte meteen indruk'

Dat zegt volgens de keeperstrainer ook veel over de mens achter de keeper. "Voordat hij naar ons kwam, hebben we ook naar zijn persoonlijkheid gekeken. Hij maakte meteen enorme indruk op mij. Hij wil heel veel leren, maar heeft ook een sterke mening, waardoor we veel discussies hebben. Hij vraagt met regelmaat waarom we iets doen."

Daarnaast heeft de Oranje-doelman een goede visie op zijn toekomst, weet Stern. "Hij denkt ook na over zijn proces naar de top. We zijn er allebei van overtuigd dat hij op een dag een van de beste keepers van de wereld kan worden. Maar hoe we daar komen, dat is een belangrijk proces en dat begrijpt hij nu al, op jonge leeftijd."