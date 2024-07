Als Oranje Europees kampioen wordt, is dinsdag de huldiging in Amsterdam

Als het Nederlands elftal zondag Europees kampioen voetbal wordt, worden de spelers en coach Ronald Koeman op dinsdag 16 juli in Amsterdam gehuldigd. De gemeente en de KNVB zijn daarover in gesprek.

De KNVB laat weten dat alles in voorbereiding is, omdat het veel tijd kost om zo'n groot evenement te organiseren. Hoe de huldiging er precies uit zou moeten zien, wordt nog besproken. Ook de gemeente Amsterdam laat weten druk bezig te zijn met de verschillende scenario's.

Alleen bij kampioenschap

Oranje werd tot nu toe één keer Europees kampioen, in 1988 in München. Nederland won toen de finale met 2-0 van de Sovjet-Unie. Het toernooi was in het toenmalige West-Duitsland.