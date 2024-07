NOS Voetbal • vandaag, 16:16 Nieuwe Utrecht-spits Ohio is close met Bellingham: 'Maar hoop dat Oranje wint'

Noah Ohio is de nieuwe spits van FC Utrecht, maar een dag voor de halve finale van Oranje tegen Engeland op het EK gaat het tijdens een kennismaking met de pers ook over zijn vriendschap met Jude Bellingham, de sterspeler van Engeland.

"Ik hoop dat hij een goede wedstrijd speelt, maar dat Nederland wint", aldus de 21-jarige Ohio, die voor Engelse jeugdelftallen speelde maar nu voor Jong Oranje uitkomt.

De vriendschap tussen Ohio en Bellingham dateert van het seizoen 2018/2019, toen ze samen voor Engeland onder 16 uitkwamen, in een selectie waarin destijds ook Jamal Musiala zat. Inmiddels is Musiala met Duitsland uitgeschakeld, maar Bellingham is nog in de race voor de Europese titel.

"Het is een normale vriendschap zoals jongens op die leeftijd sluiten", zegt Ohio in Garderen, waar zijn nieuwe club bij De Veluwse Boys een kort trainingskamp afwerkt. "Je houdt allebei van voetbal, speelt samen op de playstation, hebt dezelfde humor, zo ontstaat er een band."

Vijf seizoenen later is Ohio is speler van Jong Oranje. Afgelopen twee seizoenen stond hij onder contract bij Standaard Luik, dat hem in de winterstop uitleende aan Hull City. De komende drie seizoenen wil hij ook de aanvalsleider in de Galgenwaard zijn.

2:32 Nieuwe Utrecht-spits Ohio is close met Bellingham: 'Speelden samen op playstation'

Met zijn moeder Belinde verruilde de voetballer met Nigeriaanse roots op jonge leeftijd Almere voor Manchester, waar hij in de jeugd van zowel United als City speelde. Omdat hij een dubbel paspoort heeft, mocht hij ook voor Engelse vertegenwoordigende teams spelen.

Buiten spelen

"Je leert veel", zegt hij over zijn Engelse opleiding. "Natuurlijk word je beter, want je speelt met betere jongens, reist naar toernooien in het buitenland, maakt veel mee, maar het belangrijkste is dat je veel plezier hebt. Toch miste ik mijn vrienden in Nederland, het buitenspelen, de verjaardagsfeestjes. Maar je wilt je droom waarmaken, dus ik ben blij dat ik dit met mijn moeder heb kunnen doen."

Hij koos uiteindelijk voor het oranje shirt. "Ik ben geen Engelse boy, ik ben een Nederlander", verklaart Ohio in de docu 'All Access Jong Oranje'. "Engeland vroeg me wel om daar door te gaan, maar ik wilde voor Oranje uitkomen en met die keuze ben ik nog steeds heel blij."

KNVB Goede vrienden Jude Bellingham en Noah Ohio

In dezelfde docu toont hij een shirt dat Bellingham droeg bij Borussia Dortmund. Ook is te zien hoe Ohio met zijn moeder aan het facetimen is met zijn voormalig ploeggenoot, terwijl die vlak voor een wedstrijd bij de kapper zit.

Het tekent de vriendschap tussen de twee, die samen eens een concert van rapper 50 Cent bezochten. "Hij doet het goed, ik ben blij voor hem, maar het is gewoon mijn vriend. Ik ben trots op hem. Facetimen doen we nu even niet, maar ik stuur wel appjes om hem succes te wensen. Ook voor de halve finale. Ik hoop dat hij een goede wedstrijd speelt, maar dat Nederland wint."

21 jaar en al 9 clubs

Ohio is pas 21, maar FC Utrecht is al de negende club op zijn cv, waar naast FC Almere, Machester United en Manchester City ook Vitesse, Red Bull Leipzig, Austria Wien, Standaard Luik en Hull City op staan.

"Waarom al zoveel? Het was niet zo dat ik ergens wakker werd en meteen weer weg wilde. Elke stap is voor mij een logische stap geweest. Als je bijvoorbeeld van Almere naar Manchester United kan, zegt geen enkel kind nee."

NOS

Bij FC Utrecht wil Ohio nog meer ervaring opdoen. "Ik wil mooie goals maken, mooie momenten beleven en een goed seizoen draaien. Ik wil veel laten zien, stappen maken en als team goed presteren."

Het was trainer Ron Jans die de doorslag gaf om voor Utrecht te kiezen. "Als de trainer je vanaf september vorig jaar tot vorige week maar blijft bellen met de vraag om naar Utrecht te komen, dan wil hij je heel graag. Ik had al een keer nee gezegd, maar dat kun je niet blijven doen."