NOS Voetbal • vandaag, 10:26 De grote vraag in Engeland: 'Waarom spelen ze zo slecht met zo veel goede spelers?'

Een halvefinaleplaats op het EK en een selectie vol topspelers: op papier heeft de Engelse ploeg, die woensdag om 21.00 uur met Nederland in Dortmund strijdt om een finaleplaats, niets te klagen. Toch is de kritiek op het spel van de ploeg van Gareth Southgate niet van de lucht in Engeland.

Nederlander René Meulensteen, die jarenlang werkzaam was in het Engelse topvoetbal, begrijpt de commentaren wel.

"Je hebt spelers als Bellingham, Foden, Saka. Iedereen vraagt zich af: waarom wordt er zo slecht gespeeld, terwijl we zulke goede spelers hebben? Dat is de grootste kritiek", aldus de 50-jarige Brabander.

"Het is duidelijk dat de verwachtingen in Engeland hooggespannen zijn. Iedereen vindt dat de kwaliteit van de selectie de beste sinds jaren is. En nu staan ze weer in een halve finale. Maar zonder goed te spelen", aldus Meulensteen, die als jeugdtrainer en assistent van Sir Alex Ferguson bij Manchester United werkte.

Beetje saai

De verklaring voor het tegenvallende spel zoekt Meulensteen bij de bondscoach. "Ik denk dat het de reflectie is van hoe Southgate zelf is: de ideale schoonzoon, maar wel een beetje saai. Altijd rustig, altijd kalm. Maar Engeland heeft juist iets nodig waardoor er een beetje meer vuur in het team komt."

2:26 Meulensteen ziet problemen voor Engeland op links: 'Dat leidt tot totale disbalans'

"Ik denk dat het met name te maken heeft met hoe Southgate zijn team wegzet en met de instelling waarmee ze het veld ingaan. Er wordt altijd met een bepaalde handrem erop gespeeld. Dan komen ze met 1-0 voor en dan zie je ineens het momentum overslaan naar de tegenstander, terwijl die op papier lang niet zo goed is als Engeland."

Southgate, die sinds zijn aanstelling als bondscoach onder andere de halve finales op het WK van 2018 haalde en drie jaar geleden verliezend EK-finalist was, ligt ook onder vuur vanwege zijn passieve houding tijdens de wedstrijden. Meulensteen: "Hij wacht heel lang met wissels. En met omzettingen in het veld."

Rechtsbenige linksback

Meulensteen heeft wel een oplossing, zeker nu linksback Luke Shaw weer beschikbaar lijkt. "Het grootste probleem is dat ze geen linksbenige linksback hebben. Daar staat nu Trippier. Die is rechtsbenig. En ze hebben Foden aan de linkerkant spelen, die continu naar binnen komt. Dat leidt tot een totale disbalans in het hele elftal."

"Ik denk dat als je in Engeland tien experts vraagt, ze allemaal zullen zeggen: ik zou met Gordon op links spelen, ik zou Foden meer naar het midden halen, Bellingham een stukje terug. Misschien wat andere spelers erin. Je kunt ook een Eze erin zetten, die heel direct speelt."

0:33 Engelse journalisten over Nederland-Engeland: 'We zijn overlevers geworden'

De Engelse fans missen het frisse, onbevangen voetbal dat iedereen wil zien. "En daar heb je zo veel goede spelers voor. Palmer, Foden, Saka, Bellingham, noem ze maar op. Iedereen weet dat ze onder de maat presteren."

Dat betekent nog niet dat Nederland woensdagavond als favoriet aan de aftrap staat in Dortmund, meent Meulensteen. "Nee, dat denk ik niet. Zeker in Engeland heeft iedereen het gevoel dat Engeland gaat winnen."

Eigen kracht

Maar er liggen wel kansen voor Oranje, ziet Meulensteen. "Nederland is gegroeid na die wedstrijd tegen Oostenrijk. Dat was gewoon een heel slechte prestatie", haalt hij de 3-2 nederlaag in de groepsfase terug in de herinnering.

"Ze hebben zich goed herpakt tegen Roemenië - dat had wel 5-0 of 6-0 kunnen worden - en tegen Turkije zijn ze goed teruggekomen. Daar zag je ook die vechtersmentaliteit. Mooi ook om te zien hoe die spelers dat samen vierden. Het vertrouwen is echt wel gegroeid in de ploeg."

"En Nederland heeft voorin veel mogelijkheden. Veel snelheid, veel spelers die in een een-tegen-een-situatie iets kunnen openbreken. Nederland zal hopelijk echt vanuit de eigen kracht willen spelen: druk zetten, met snelheid. Zwitserland speelde de eerste helft (tegen Engeland) heel afwachtend, maar daarna gingen ze druk zetten en kregen ze heel makkelijk balbezit. Vandaaruit konden ze gaan voetballen en kansen creëren."

Meulensteen, tegenwoordig assistent van de Australische bondscoach Graham Arnold, weet al waar hij gaat bekijken of zijn bespiegelingen een beetje uitkomen. "Hier in Beugen in de kroeg, met vrienden", zegt hij met een glimlach op het gelaat, die verraadt dat het sowieso een leuke avond gaat worden.

