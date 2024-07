NOS Jimmy Floyd Hasselbaink naast bondscoach Gareth Southgate

NOS Voetbal • vandaag, 14:20 Oud-spits Oranje, nu penaltyspecialist Engeland: 'Hasselbaink heeft ons enorm geholpen'

Bondscoach Gareth Southgate viel hem in de armen toen Engeland de halve finales bereikt had. Sterspeler Jude Bellingham prees zijn rol in de voorbereiding op de zenuwslopende strafschoppenserie in de kwartfinale tegen Zwitserland.

En nu staat voor Jimmy Floyd Hasselbaink de halve finale tegen Oranje op het programma. De ploeg waarvoor de huidige assistent-trainer van Engeland rond de eeuwwisseling in 23 interlands negen keer scoorde.

Hasselbaink werkt graag in de schaduw, geeft nauwelijks interviews en helpt de spelers op technisch en mentaal vlak, het liefst binnen de veilige cocon van het Engelse team. Hij is een mentor voor de jonge spelers die het Engelse penaltytrauma achter zich laten.

Specialist vanaf de stip

Met dank aan een Nederlandse specialist, zei Bellingham. In het shirt van Middlesbrough en Chelsea schoot de nu 52-jarige Hasselbaink veertien keer raak (in vijftien pogingen) vanaf de stip in de Premier League. Dat is men in Engeland nog zeker niet vergeten. De nieuwe generatie profiteert ervan.

Sla de carrousel over AFP Hasselbainks laatste rake strafschop, in 2006 voor Middlesbrough

Reuters Gareth Southgate en Hasselbaink op het trainingsveld in het Duitse Jena

"Het is de eerste keer dat ik betrokken ben bij een strafschoppenserie voor Engeland. Om er een te nemen", zei Bellingham na het duel met Zwitserland bij de BBC.

Als jonge fan maakte Bellingham kennis met de pijnlijke historie van de 'Three Lions' op eindtoernooien. "Ik heb er verschrikkelijke herinneringen aan. Ik herinner het me nog van toen ik kind was. Het eerste EK waarin ik echt geïnteresseerd was, was dat van 2012, tegen Italië met de stift van Andrea Pirlo."

Ook in 1990, 1996, 1998, 2004 en 2006 werden de Engelsen in een strafschoppenserie uitgeschakeld. De finale van het vorige EK werd, op het eigen Wembley, verloren na penalty's.

'Hasselbaink heeft ons enorm geholpen'

Bellingham: "Het blijft een beetje in je geheugen hangen, je denkt altijd: Engeland en strafschoppen, ik weet het niet zeker. Maar het is echt fijn om die ervaring (van de strafschoppenserie tegen Zwitserland) nu toe te voegen aan mijn repertoire."

AFP Jude Bellingham scoort in de strafschoppenserie tegen Zwitserland

Bellingham schoot tegen Zwitserland, net als Cole Palmer, Bukayo Saka, Ivan Toney en Trent Alexander-Arnold, vol overtuiging raak.

"Ik was echt zelfverzekerd in mijn voorbereiding, zelfverzekerd in de dingen die ik heb besproken met Jimmy Floyd Hasselbaink, hij heeft ons enorm geholpen."

"Het is het werk dat hij achter gesloten deuren doet. Met de jongens die bereid zijn informatie en tips aan te nemen. Dat helpt ons in zulke situaties te winnen."

De toevoeging van Hasselbaink aan de staf van bondscoach Southgate verliep ruim een jaar geleden stilletjes. De bondscoach was op zoek naar nieuwe expertise na de vroegtijdige uitschakeling op het WK in Qatar en kwam daarbij uit bij een voormalig ploeggenoot.

Herenigd op St George's

In de nadagen van hun carrières waren Hasselbaink en Southgate de spits en aanvoerder van Middlesbrough. Jaren later liepen ze elkaar weer tegen het lijf.

NOS Nederland - Engeland bij de NOS

"Heel toevallig kwam ik Gareth weer tegen", zei Hasselbaink erover in een podcast. Naar verluidt was dat op of rond het St George's Park National Football Centre. De geroemde voetbalfabriek van de Engelse voetbalbond heeft dertien voetbalvelden, waarvan één volledig overdekt. Liefst 28 nationale (jeugd-)teams maken er gebruik van, maar ook het kleine Burton Albion traint er.

De contacten tussen de in Suriname geboren spits en de Engelse keuzeheer zijn daar weer aangehaald, toen Hasselbaink als trainer van Burton ploeterde in de League One, het derde profniveau.

"We kwamen in gesprek en hij vroeg me bij de staf te komen", aldus Hasselbaink, die niet lang hoefde na te denken over de vraag van Southgate. "Natuurlijk, ik ken hem goed, hij was mijn aanvoerder."

De band met Engeland gaat bij Hasselbaink echter veel dieper dan de link tussen hem en zijn voormalig captain alleen. Hasselbaink voetbalde negen seizoenen in de Premier League, werd er zelfs twee keer topscorer. Zijn kinderen werden in Engeland geboren en hij werkte als coach jarenlang bij Engelse clubs.

Nu bereidt hij de Engelse spelers voor op de wedstrijd tegen Nederland. In zijn 23 interlands voor Oranje nam hij twee penalty's en schoot beide keren raak. Mocht het woensdag in Dortmund uitdraaien op strafschoppen, heeft Hasselbaink het goede voorbeeld gegeven.