Shaw kreeg guitig appje van Ten Hag en looft Depay: 'Enorm gevaar'

Over zijn oud-teamgenoot bij United Memphis Depay wilde hij wel wat zeggen. "Ik weet wat hij kan. Het is een ontzettend gevaarlijke speler, een grote dreiging. Maar ze hebben ze een goed elftal, met ook een hele goede trainer."

Frustraties

Voor dat plekje in de selectie is Shaw Southgate dankbaar. "De laatste vier maanden waren loodzwaar. Ik heb aardig wat tegenvallers gekend in herstel. Ik dacht alleen de eerste twee duels te missen, maar dat pakte anders uit."

Een basisplaats tegen Oranje is als het aan Shaw zelf ligt prima mogelijk. "Het was heel fijn om weer op het veld te staan en ik hoop nu op meer. Ben ik klaar voor, maar is aan Southgate. Ik voel me in ieder geval fit."